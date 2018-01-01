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На Волині спіймали злодія, який обкрадав відпочивальників

На Волині спіймали злодія, який обкрадав відпочивальників
39-річного мешканця Миколаївщини, який вчиняв злочини на Волині, взяли під варту.

Інцидент трапився в ніч на 26 серпня на території бази відпочинку в урочищі "Гряда" у Шацьку, - інформує прес-служба прокуратури області.

Так, нетверезий чоловік проник у кімнату до відпочивальниці та викрав звідти мобільний телефон, завдавши власниці майнової шкоди на суму 2280 грн.

Після цього через незамкнені дверцята він проник у авто іншого відпочивальника і уже відкрито викрав сумку з мобільним телефоном та планшетом загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.

Зловмисника одразу затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів і найближчі 60 діб він перебуватиме під вартою.



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Теги: злодій, Гряда
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