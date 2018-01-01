На Волині спіймали злодія, який обкрадав відпочивальників

39-річного мешканця Миколаївщини, який вчиняв злочини на Волині, взяли під варту.Інцидент трапився в ніч на 26 серпня на території бази відпочинку в урочищі "Гряда" у Шацьку, - інформує прес-служба прокуратури області.Так, нетверезий чоловік проник у кімнату до відпочивальниці та викрав звідти мобільний телефон, завдавши власниці майнової шкоди на суму 2280 грн.Після цього через незамкнені дверцята він проник у авто іншого відпочивальника і уже відкрито викрав сумку з мобільним телефоном та планшетом загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.Зловмисника одразу затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів і найближчі 60 діб він перебуватиме під вартою.