На Волині спіймали злодія, який обкрадав відпочивальників
Сьогодні, 14:52
39-річного мешканця Миколаївщини, який вчиняв злочини на Волині, взяли під варту.
Інцидент трапився в ніч на 26 серпня на території бази відпочинку в урочищі "Гряда" у Шацьку, - інформує прес-служба прокуратури області.
Так, нетверезий чоловік проник у кімнату до відпочивальниці та викрав звідти мобільний телефон, завдавши власниці майнової шкоди на суму 2280 грн.
Після цього через незамкнені дверцята він проник у авто іншого відпочивальника і уже відкрито викрав сумку з мобільним телефоном та планшетом загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.
Зловмисника одразу затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів і найближчі 60 діб він перебуватиме під вартою.
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Інцидент трапився в ніч на 26 серпня на території бази відпочинку в урочищі "Гряда" у Шацьку, - інформує прес-служба прокуратури області.
Так, нетверезий чоловік проник у кімнату до відпочивальниці та викрав звідти мобільний телефон, завдавши власниці майнової шкоди на суму 2280 грн.
Після цього через незамкнені дверцята він проник у авто іншого відпочивальника і уже відкрито викрав сумку з мобільним телефоном та планшетом загальною вартістю понад 20 тисяч гривень.
Зловмисника одразу затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів і найближчі 60 діб він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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