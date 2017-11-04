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Голову Луцької РДА звільнив Порошенко

Голову Луцької РДА звільнив Порошенко
Ігоря Ярмольського звільнили з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на офіційному сайті Президента.

Так, у документі йдеться про звільнення Ярмольського з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області.

"Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити Ярмольського Ігоря Петровича з посади голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області", - йдеться у розпорядженні.

Довідково:

Трудова діяльність:

01.1985 – 05.1985 - робітник садівничої бригади радгоспу XXV з’їзду КПРС Луцького району Волинської області

06.1985 – 05.1987 - служба у Збройних Силах

06.1987 – 09.1987 - лаборант хімічного кабінету Маяківської середньої школи Луцького району Волинської області

09.1987 – 08.1992 - студент Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки
08.1992 – 07.1994 - вчитель хімії Маяківської середньої школи Луцького району Волинської області
07.1994 – 01.2015 - Маяківський сільський голова, Луцький район Волинської області
01.2015 – по д. ч. - голова Луцької районної державної адміністрації

Голову Луцької РДА звільнив Порошенко

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Теги: звільнення, кадри, Президент, Порошенко
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