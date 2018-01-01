вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів

На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів
У селі Красностав Володимир-Волинського району рятувальники зняли з горища будинку кубло шершнів надзвичайного розміру.

Про це мер міста та надзвичайники повідомили під час оперативної наради 28-го серпня, – пише БУГ.

«Мені зателефонувала мешканка Красностава і розповіла, що вже не знає куди звертатися, що вже 5 днів змушена жити у сусідів, бо на горищі її будинку завелися шершні.

Місцеві бджолярі допомогти зняти гніздо відмовилися, оскільки воно було надто великим. Я попросив наших рятувальників. Хлопці поїхали у спецзасобах. Дякую їм за оперативність і роботу», – розповів міський голова.

На горищі рятувальники знайшли кубло довжиною 1,2 метра та діаметром 0,5 метра.

Як розповідають, були змушені брати так звані «кубинські мішки», щоб зняти гніздо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шершень, комаха, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото
Сьогодні, 15:59
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Сьогодні, 15:43
На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів
Сьогодні, 15:41
Голову Луцької РДА звільнив Порошенко
Сьогодні, 15:14
У Луцьку перекриють вулицю Ковельську
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО
05 липень, 14:00
На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня На Рівненщині лісівник помер від укусу шершня
19 червень, 11:30
На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 серпня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 серпня
27 серпень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото
Сьогодні, 15:59
 0
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів
Сьогодні, 15:41
 0
Голову Луцької РДА звільнив Порошенко
Сьогодні, 15:14
 0
У Луцьку перекриють вулицю Ковельську
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8