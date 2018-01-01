На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів





Про це мер міста та надзвичайники повідомили під час оперативної наради 28-го серпня, – пише



«Мені зателефонувала мешканка Красностава і розповіла, що вже не знає куди звертатися, що вже 5 днів змушена жити у сусідів, бо на горищі її будинку завелися шершні.



Місцеві бджолярі допомогти зняти гніздо відмовилися, оскільки воно було надто великим. Я попросив наших рятувальників. Хлопці поїхали у спецзасобах. Дякую їм за оперативність і роботу», – розповів міський голова.



На горищі рятувальники знайшли кубло довжиною 1,2 метра та діаметром 0,5 метра.



Як розповідають, були змушені брати так звані «кубинські мішки», щоб зняти гніздо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Красностав Володимир-Волинського району рятувальники зняли з горища будинку кубло шершнів надзвичайного розміру.Про це мер міста та надзвичайники повідомили під час оперативної наради 28-го серпня, – пише БУГ «Мені зателефонувала мешканка Красностава і розповіла, що вже не знає куди звертатися, що вже 5 днів змушена жити у сусідів, бо на горищі її будинку завелися шершні.Місцеві бджолярі допомогти зняти гніздо відмовилися, оскільки воно було надто великим. Я попросив наших рятувальників. Хлопці поїхали у спецзасобах. Дякую їм за оперативність і роботу», – розповів міський голова.На горищі рятувальники знайшли кубло довжиною 1,2 метра та діаметром 0,5 метра.Як розповідають, були змушені брати так звані «кубинські мішки», щоб зняти гніздо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію