Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото





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Нині стало відомо, що правоохоронці затримували пасажирів, які не мали документів, палили у громадському місці або були під дією алкоголю. Цим людям вони пропонували "відкупитися", погрожуючи при цьому в’язницею.



Якщо ж у людини не було при собі потрібної суми, то поліцейські забирали цінні речі, зокрема телефони та золоті прикраси.



Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.



Наразі правоохоронцями було задокументовано п’ять таких випадків. Затриманим поліцейським оголошено підозру за частиною другою статті 186 ККУ (Пограбування), їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі працівники поліції систематично вимагали у пасажирів гроші та відбирали цінні речі. П’ятьох таких поліцейських затримали.Про це повідомляє 24 канал Нині стало відомо, що правоохоронці затримували пасажирів, які не мали документів, палили у громадському місці або були під дією алкоголю. Цим людям вони пропонували "відкупитися", погрожуючи при цьому в’язницею.Якщо ж у людини не було при собі потрібної суми, то поліцейські забирали цінні речі, зокрема телефони та золоті прикраси.Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.Наразі правоохоронцями було задокументовано п’ять таких випадків. Затриманим поліцейським оголошено підозру за частиною другою статті 186 ККУ (Пограбування), їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

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