вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото

Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото
У Тернополі працівники поліції систематично вимагали у пасажирів гроші та відбирали цінні речі. П’ятьох таких поліцейських затримали.

Про це повідомляє 24 канал.

Нині стало відомо, що правоохоронці затримували пасажирів, які не мали документів, палили у громадському місці або були під дією алкоголю. Цим людям вони пропонували "відкупитися", погрожуючи при цьому в’язницею.

Якщо ж у людини не було при собі потрібної суми, то поліцейські забирали цінні речі, зокрема телефони та золоті прикраси.

Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.

Наразі правоохоронцями було задокументовано п’ять таких випадків. Затриманим поліцейським оголошено підозру за частиною другою статті 186 ККУ (Пограбування), їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Тернопіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото
Сьогодні, 15:59
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Сьогодні, 15:43
На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів
Сьогодні, 15:41
Голову Луцької РДА звільнив Порошенко
Сьогодні, 15:14
У Луцьку перекриють вулицю Ковельську
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
У Тернопільській області поліцію скоротили на 25%. У Тернопільській області поліцію скоротили на 25%.
11 листопад, 2015, 07:37
На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО На Закарпатті затримали озброєного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Волині нелегально жив білорус На Волині нелегально жив білорус
27 серпень, 18:30
Повідомили результати «експериментальної» співпраці волинських митників і поліції щодо ввезення авто Повідомили результати «експериментальної» співпраці волинських митників і поліції щодо ввезення авто
27 серпень, 17:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото
Сьогодні, 15:59
 0
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині рятувальники знищили величезне кубло шершнів
Сьогодні, 15:41
 0
Голову Луцької РДА звільнив Порошенко
Сьогодні, 15:14
 0
У Луцьку перекриють вулицю Ковельську
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8