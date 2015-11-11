Поліцейський гоп-стоп: на вокзалі копи забирали у людей гроші та золото
Сьогодні, 15:59
У Тернополі працівники поліції систематично вимагали у пасажирів гроші та відбирали цінні речі. П’ятьох таких поліцейських затримали.
Про це повідомляє 24 канал.
Нині стало відомо, що правоохоронці затримували пасажирів, які не мали документів, палили у громадському місці або були під дією алкоголю. Цим людям вони пропонували "відкупитися", погрожуючи при цьому в’язницею.
Якщо ж у людини не було при собі потрібної суми, то поліцейські забирали цінні речі, зокрема телефони та золоті прикраси.
Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.
Наразі правоохоронцями було задокументовано п’ять таких випадків. Затриманим поліцейським оголошено підозру за частиною другою статті 186 ККУ (Пограбування), їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє 24 канал.
Нині стало відомо, що правоохоронці затримували пасажирів, які не мали документів, палили у громадському місці або були під дією алкоголю. Цим людям вони пропонували "відкупитися", погрожуючи при цьому в’язницею.
Якщо ж у людини не було при собі потрібної суми, то поліцейські забирали цінні речі, зокрема телефони та золоті прикраси.
Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.
Наразі правоохоронцями було задокументовано п’ять таких випадків. Затриманим поліцейським оголошено підозру за частиною другою статті 186 ККУ (Пограбування), їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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