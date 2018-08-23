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Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень

Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень
З обласного бюджету виділили 100 тисяч гривень для сім’ї загиблого на сході України військовослужбовця-волинянина Василя Крищука.

Про це повідомили у Департаменті фінансів облдержадміністрації.

Департамент фінансів облдержадміністрації підготував розпорядження голови ОДА від 23.08.2018 № 563 „Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України".

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Згідно з розпорядженням Володимир-Волинському міському бюджету виділлили 100 тис. гривень субвенції для надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого на сході України Василя Крищука.

Кошти у повному обсязі перерахували відповідному місцевому бюджету.

Нагадаємо, Василь Крищук трагічно загинув на сході від пострілу в серце.

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Теги: Василь Крищук, АТО, смерть, гроші
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