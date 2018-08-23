Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:38
З обласного бюджету виділили 100 тисяч гривень для сім’ї загиблого на сході України військовослужбовця-волинянина Василя Крищука.
Про це повідомили у Департаменті фінансів облдержадміністрації.
Департамент фінансів облдержадміністрації підготував розпорядження голови ОДА від 23.08.2018 № 563 „Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина
Згідно з розпорядженням Володимир-Волинському міському бюджету виділлили 100 тис. гривень субвенції для надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого на сході України Василя Крищука.
Кошти у повному обсязі перерахували відповідному місцевому бюджету.
Нагадаємо, Василь Крищук трагічно загинув на сході від пострілу в серце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Департаменті фінансів облдержадміністрації.
Департамент фінансів облдержадміністрації підготував розпорядження голови ОДА від 23.08.2018 № 563 „Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Можна я понесу прапора біля мого тата?» – маленький син загиблого на Сході волинянина
Згідно з розпорядженням Володимир-Волинському міському бюджету виділлили 100 тис. гривень субвенції для надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого на сході України Василя Крищука.
Кошти у повному обсязі перерахували відповідному місцевому бюджету.
Нагадаємо, Василь Крищук трагічно загинув на сході від пострілу в серце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку
Сьогодні, 16:53
З Луцькрадою «розбиратиметься» Антимонопольний комітет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:38