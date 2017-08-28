У луцькому дитсадку відкриють нову групу

У дитячому садку №17 відкриють нову групу.Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у міськраді.Начальник управління освітирозповіла, що групу відкриють 1 вересня. На її облаштування витратили понад 900 тисяч гривень із бюджету міста.Окрім того, із 13 серпня продовжили роботу ті заклади дошкільної освіти, що не працювали у літній період. Наразі проходять ремонт закладів, які були черговими. Роботи планують завершити до 1 вересня.