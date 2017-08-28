У луцькому дитсадку відкриють нову групу
Сьогодні, 16:55
У дитячому садку №17 відкриють нову групу.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у міськраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що групу відкриють 1 вересня. На її облаштування витратили понад 900 тисяч гривень із бюджету міста.
Окрім того, із 13 серпня продовжили роботу ті заклади дошкільної освіти, що не працювали у літній період. Наразі проходять ремонт закладів, які були черговими. Роботи планують завершити до 1 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у міськраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що групу відкриють 1 вересня. На її облаштування витратили понад 900 тисяч гривень із бюджету міста.
Окрім того, із 13 серпня продовжили роботу ті заклади дошкільної освіти, що не працювали у літній період. Наразі проходять ремонт закладів, які були черговими. Роботи планують завершити до 1 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Волинській ОДА – службове розслідування щодо Мирки
Сьогодні, 17:00
У луцькому дитсадку відкриють нову групу
Сьогодні, 16:55
Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку
Сьогодні, 16:53
З Луцькрадою «розбиратиметься» Антимонопольний комітет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50