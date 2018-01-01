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З Луцькрадою «розбиратиметься» Антимонопольний комітет. ВІДЕО

З Луцькрадою «розбиратиметься» Антимонопольний комітет. ВІДЕО
Антимонопольний комітет виявив, що депутати Луцької міської ради створили нерівні умови для підприємств.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Йдеться про новостворене КП «Луцькі ринки», що запрацювало з лютого цього року. Їм встановили ціну оренди землі в один відсоток, в той час, коли інші ринки зобов’язані платити 4,7 відсотка.

«Те ж саме і торкається і податку на нерухоме майно. Багато органів місцевого самоврядування встановлює менший податок на нерухоме майно для комунальних підприємств, а для конкурентів, які діють на одному ринку, встановлюють більший відсоток», – заявив в.о. голови Волинського відділення АМКУ Сергій Луговий.

Волинське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало органам місцевого самоврядування усунути це порушення та встановити однаковий розмір орендної плати на ринках. Щоб вирішити це питання, депутати мають один місяць.

«Якщо нічого не зміниться, ми будемо змушені готувати позов до суду і в судовому порядку приводити ці умови до однакових», – розповів Сергій Луговий.

Щоправда, жодних штрафів за таке порушення не передбачені.

«Для органів влади не передбачені штрафні санкції. Передається рішення у виконавчу службу і буде примусове виконання цього рішення», – заявив посадовець.

Зараз на території Луцька діють 15 ринків різних форм власності. Найбільші із них – Центральний та Завокзальний – нині у комунальній власності.

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Теги: Луцькрада, ринок, Луцьк, порушення, Антимонопольний комітет
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