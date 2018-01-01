Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку

У Луцьку поблизу гуртівні «ПАККО», що на вулиці Ковельській,. Тривалий час потерпіла перебувала у комі, перенесла складну операцію, а сьогодні, 28 серпня, померла.Як запевняли очевидці, іномарка рухалася на величезній швидкості і збила жінку на пішохідному переході. Водій з місця події втік. Тож близькі потерпілої намагалися розшукати свідків ДТП, які бачили момент аварії або мають запис з відеореєстратора.У коментарів поліції розповіли, що наразі особу водія вже встановили. Це 44-річний чоловік з Луцька. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України.