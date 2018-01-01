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Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку

Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку
У Луцьку поблизу гуртівні «ПАККО», що на вулиці Ковельській, автомобіль BMW 9 серпня збив 29-річну жінку. Тривалий час потерпіла перебувала у комі, перенесла складну операцію, а сьогодні, 28 серпня, померла.

Як запевняли очевидці, іномарка рухалася на величезній швидкості і збила жінку на пішохідному переході. Водій з місця події втік. Тож близькі потерпілої намагалися розшукати свідків ДТП, які бачили момент аварії або мають запис з відеореєстратора.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в поліції розповіли, що наразі особу водія вже встановили. Це 44-річний чоловік з Луцька. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України.

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Теги: смерть, аварія, Луцьк, BMW
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