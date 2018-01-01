Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку
Сьогодні, 16:53
У Луцьку поблизу гуртівні «ПАККО», що на вулиці Ковельській, автомобіль BMW 9 серпня збив 29-річну жінку. Тривалий час потерпіла перебувала у комі, перенесла складну операцію, а сьогодні, 28 серпня, померла.
Як запевняли очевидці, іномарка рухалася на величезній швидкості і збила жінку на пішохідному переході. Водій з місця події втік. Тож близькі потерпілої намагалися розшукати свідків ДТП, які бачили момент аварії або мають запис з відеореєстратора.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в поліції розповіли, що наразі особу водія вже встановили. Це 44-річний чоловік з Луцька. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як запевняли очевидці, іномарка рухалася на величезній швидкості і збила жінку на пішохідному переході. Водій з місця події втік. Тож близькі потерпілої намагалися розшукати свідків ДТП, які бачили момент аварії або мають запис з відеореєстратора.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в поліції розповіли, що наразі особу водія вже встановили. Це 44-річний чоловік з Луцька. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Волинській ОДА – службове розслідування щодо Мирки
Сьогодні, 17:00
У луцькому дитсадку відкриють нову групу
Сьогодні, 16:55
Померла молода жінка, яку збило BMW на Ковельській у Луцьку
Сьогодні, 16:53
З Луцькрадою «розбиратиметься» Антимонопольний комітет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:38