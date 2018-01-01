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У Волинській ОДА – службове розслідування щодо Мирки

У Волинській ОДА – службове розслідування щодо Мирки
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко ініціював службове розслідування щодо директора департаменту інфраструктури та туризму Івана Мирки.

Про це йдеться у розпорядженні опублікованоному на сайті Волинської ОДА.

Відтак, щодо чиновника проведуть службове розслідування в рамках дисциплінарного провадження, ініційованого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2018 року.

"На час здійснення дисциплінарного провадження відсторонити Мирку І.І. від виконання посадових обов’язків з 23 серпня 2018 року", - йдеться у документі.

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Теги: Мирка Іван, посада, службове розслідування
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Коментарі 3
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Побігунчик покривав! А Савченко молодець .... і сім’ю цього не до чиновника перевірте
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Це чудо з майдану забігло в одних трусах і то рваних кричало що з народом а зараз накрало стільки що далі нема куди інфа 100%
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Савченко краще би перевірив свою заступницю Мишковець, яка прикриває злочини свого чоловіка в 4й школі.
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