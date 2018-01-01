У Волинській ОДА – службове розслідування щодо Мирки

Олександр Савченко ініціював службове розслідування щодо директора департаменту інфраструктури та туризму Івана Мирки.



Про це йдеться у розпорядженні опублікованоному на сайті



Відтак, щодо чиновника проведуть службове розслідування в рамках дисциплінарного провадження, ініційованого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2018 року.



"На час здійснення дисциплінарного провадження відсторонити Мирку І.І. від виконання посадових обов’язків з 23 серпня 2018 року", - йдеться у документі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облдержадміністраціїініціював службове розслідування щодо директора департаменту інфраструктури та туризмуПро це йдеться у розпорядженні опублікованоному на сайті Волинської ОДА Відтак, щодо чиновника проведуть службове розслідування в рамках дисциплінарного провадження, ініційованого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2018 року."На час здійснення дисциплінарного провадження відсторонити Мирку І.І. від виконання посадових обов’язків з 23 серпня 2018 року", - йдеться у документі.

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