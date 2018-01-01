У Волинській ОДА – службове розслідування щодо Мирки
Сьогодні, 17:00
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко ініціював службове розслідування щодо директора департаменту інфраструктури та туризму Івана Мирки.
Про це йдеться у розпорядженні опублікованоному на сайті Волинської ОДА.
Відтак, щодо чиновника проведуть службове розслідування в рамках дисциплінарного провадження, ініційованого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2018 року.
"На час здійснення дисциплінарного провадження відсторонити Мирку І.І. від виконання посадових обов’язків з 23 серпня 2018 року", - йдеться у документі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади.
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Про це йдеться у розпорядженні опублікованоному на сайті Волинської ОДА.
Відтак, щодо чиновника проведуть службове розслідування в рамках дисциплінарного провадження, ініційованого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 серпня 2018 року.
"На час здійснення дисциплінарного провадження відсторонити Мирку І.І. від виконання посадових обов’язків з 23 серпня 2018 року", - йдеться у документі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади.
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Коментарі 3
Побігунчик покривав! А Савченко молодець .... і сім’ю цього не до чиновника перевірте
Це чудо з майдану забігло в одних трусах і то рваних кричало що з народом а зараз накрало стільки що далі нема куди інфа 100%
Савченко краще би перевірив свою заступницю Мишковець, яка прикриває злочини свого чоловіка в 4й школі.
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