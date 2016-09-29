З двох волинських підприємств стягнули заборгованості із зарплати





Про це повідомили у прес-службі Головного управління юстиції у Волинській області.



Зазначають, що стягнення органами ДВС Волині заборгованості із заробітної плати відбулися за період з 02.04.2018 до 27.08.2018 року:



1. СМП «Любешівагробуд» - стягнули 129 тис.грн. на користь 7 працівників



2. ДП «Луцький КХП №2» - стягнуто 110,5 тис. грн. на користь 4 працівників.



«Ми стоїмо на захисті Ваших прав!» – запевняють у дописі.

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