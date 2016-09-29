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З двох волинських підприємств стягнули заборгованості із зарплати

З двох волинських підприємств стягнули заборгованості із зарплати
З двох підприємств на Волині стягнули гроші, щоб покрити заборгованість із заробітної плати.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління юстиції у Волинській області.

Зазначають, що стягнення органами ДВС Волині заборгованості із заробітної плати відбулися за період з 02.04.2018 до 27.08.2018 року:

1. СМП «Любешівагробуд» - стягнули 129 тис.грн. на користь 7 працівників

2. ДП «Луцький КХП №2» - стягнуто 110,5 тис. грн. на користь 4 працівників.

«Ми стоїмо на захисті Ваших прав!» – запевняють у дописі.

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Теги: гроші, зарплата, борг, Волинь
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