Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 17:37
У селі Милуші, що під Луцьком, трапилась аварія, в результаті якої постраждало троє людей, одна дівчина - у важкому стані.
Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині у facebook.
Нагадаємо, що автопригода трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, у якій зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ.
Водій ЗІЛа не постраждав. Він розповів, що їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля.
Інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Іванна Назарук розповіла: "49-річний водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою. Він мешканець Дрогобича, не госпіталізовувався, а його двоє пасажирів госпіталізовані до реанімації".
Через ДТП на трасі утворився затор.
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Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині у facebook.
Нагадаємо, що автопригода трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, у якій зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ.
Водій ЗІЛа не постраждав. Він розповів, що їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля.
Інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Іванна Назарук розповіла: "49-річний водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою. Він мешканець Дрогобича, не госпіталізовувався, а його двоє пасажирів госпіталізовані до реанімації".
Через ДТП на трасі утворився затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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