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Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО

Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО
У селі Милуші, що під Луцьком, трапилась аварія, в результаті якої постраждало троє людей, одна дівчина - у важкому стані.

Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині у facebook.

Нагадаємо, що автопригода трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, у якій зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ.

Водій ЗІЛа не постраждав. Він розповів, що їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля.

Інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Іванна Назарук розповіла: "49-річний водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою. Він мешканець Дрогобича, не госпіталізовувався, а його двоє пасажирів госпіталізовані до реанімації".

Через ДТП на трасі утворився затор.


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Теги: аварія, Милуші
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