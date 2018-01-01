Розповіли деталі жахливої аварії під Луцьком. ВІДЕО





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Нагадаємо, що автопригода трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, у якій зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ.



Водій ЗІЛа не постраждав. Він розповів, що їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля.



Інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Іванна Назарук розповіла: "49-річний водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою. Він мешканець Дрогобича, не госпіталізовувався, а його двоє пасажирів госпіталізовані до реанімації".



Через ДТП на трасі утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Милуші, що під Луцьком, трапилась аварія , в результаті якої постраждало троє людей, одна дівчина - у важкому стані.Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині у facebook.Нагадаємо, що автопригода трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, у якій зіткнулись бус Nissan і ЗІЛ.Водій ЗІЛа не постраждав. Він розповів, що їхав з Луцька, а бус - на зустріч з Ковеля.Інспектор сектору комунікації Нацполіції Волинірозповіла: "49-річний водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою. Він мешканець Дрогобича, не госпіталізовувався, а його двоє пасажирів госпіталізовані до реанімації".Через ДТП на трасі утворився затор.

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