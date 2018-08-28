Камінь-Каширський долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду. ФОТО

У Камені-Каширському три пари долучилися до всеукраїнського весільного флешмобу - закохані одружилися у "магічний" день вісімок - 28.08.2018.Про це інформмують на сторінці Головного уапрвіляння юстиції у Волинській області у Facebook."Потрійна вісімка справила своє магічне враження на пари Камінь-Каширщини. 28.08.2018 року обмінялися обручками три щасливі закохані пари. Молодята щиро вірять, що збіг трьох вісімок може створити щасливий шлюб та безкінечне кохання. Ми щиро вітаємо наречених з одруженням. Бажаємо Вам надійного, міцного, безкінечного кохання, сімейного затишку та взаєморозуміння в сім’ї", - йдеться у дописі.