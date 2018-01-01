Волиняни-паралімпійці здобули медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:04
Двоє волинян у складі національної паралімпійської збірної України вибороли призові місця на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбувся у Берліні.
Про це повідомили у прес-службі Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт.
Національна паралімпійська збірна команда України повернулась з 49-ти медалями та третім місцем у Європі. Національну легкоатлетичну команду представило 37 спортсменів (20 чоловіків, 17 жінок), які боролись за найвищі нагороди чемпіонату Європи з майже 600 спортсменами з 40 країн Європи та завоювали 19 золотих, 22 срібних та 8 бронзових медалей.
Зауважимо, що наша команда брала участь лише у змаганнях паралімпійської програми, тоді як інші команди, у тім числі команди-лідери Польща (59 спортсменів) та Великобританія (51 спортсмен) брали участь у змаганнях непаралімпійської програми.
У складі національної збірної команди:
- спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату - 21 особа, з яких 4 пересуваються на візку;
- спортсмени з порушеннями зору - 7 осіб, з яких 2 тотально незрячих;
- спортсмен з порушення розумового і фізичного розвитку - 8 осіб;
- та 1 спортсмен-лідер (гайд).
Цей чемпіонат Європи був досить щедрим на рекорди: усього представники 10 країн побили 15 рекордів світу та 24 – Європи. Нашим спортсменам вдалось побити 2 рекорди світу та встановити 5 рекордів Європи.
Волинську область у складі національної збірної представляло два спортсмени. Їхні особисті результати:
Березюк Сергій Іванович: Біг на дистанції 1500 м (Т13) – І місце;
Біг на дистанції 400 м (Т13) - ІІІ місце
Біг на дистанції 5000 м Т13 – ІІ місце
Окапінський Ярослав Валентинович - Біг на дистанції 400 м(Т37) – ІІ місце
Біг на дистанції 200 м (Т37) – ІІІ місце
Біг на дистанції 100 м (Т37) - IV місце
Тренери спортсменів: Рожок А.Л. та Борисюк С.С.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт.
Національна паралімпійська збірна команда України повернулась з 49-ти медалями та третім місцем у Європі. Національну легкоатлетичну команду представило 37 спортсменів (20 чоловіків, 17 жінок), які боролись за найвищі нагороди чемпіонату Європи з майже 600 спортсменами з 40 країн Європи та завоювали 19 золотих, 22 срібних та 8 бронзових медалей.
Зауважимо, що наша команда брала участь лише у змаганнях паралімпійської програми, тоді як інші команди, у тім числі команди-лідери Польща (59 спортсменів) та Великобританія (51 спортсмен) брали участь у змаганнях непаралімпійської програми.
У складі національної збірної команди:
- спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату - 21 особа, з яких 4 пересуваються на візку;
- спортсмени з порушеннями зору - 7 осіб, з яких 2 тотально незрячих;
- спортсмен з порушення розумового і фізичного розвитку - 8 осіб;
- та 1 спортсмен-лідер (гайд).
Цей чемпіонат Європи був досить щедрим на рекорди: усього представники 10 країн побили 15 рекордів світу та 24 – Європи. Нашим спортсменам вдалось побити 2 рекорди світу та встановити 5 рекордів Європи.
Волинську область у складі національної збірної представляло два спортсмени. Їхні особисті результати:
Березюк Сергій Іванович: Біг на дистанції 1500 м (Т13) – І місце;
Біг на дистанції 400 м (Т13) - ІІІ місце
Біг на дистанції 5000 м Т13 – ІІ місце
Окапінський Ярослав Валентинович - Біг на дистанції 400 м(Т37) – ІІ місце
Біг на дистанції 200 м (Т37) – ІІІ місце
Біг на дистанції 100 м (Т37) - IV місце
Тренери спортсменів: Рожок А.Л. та Борисюк С.С.
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