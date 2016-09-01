У Луцьку 13-річна дитина потрапила у лікарню через ігри з пістолетом
Сьогодні, 18:39
У Луцьку на бульварі Дружби Народів діти гралися травматичним пістолетом.
Про це пишуть Волинські Новини.
За попередньою інформацією, хлопець з другом грався пістолетом. Вони стріляли, коли куля відбилася і потрапила дитині в око.
Як повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, хлопця госпіталізували в дитячу лікарню для огляду в окуліста. Зі слів медиків, він не постраждав.
Також, зі слів очевидців, зброя належала його 18-річному товаришу. До слова, звуки пострілів місцеві мешканці чули не вперше.
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Про це пишуть Волинські Новини.
За попередньою інформацією, хлопець з другом грався пістолетом. Вони стріляли, коли куля відбилася і потрапила дитині в око.
Як повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, хлопця госпіталізували в дитячу лікарню для огляду в окуліста. Зі слів медиків, він не постраждав.
Також, зі слів очевидців, зброя належала його 18-річному товаришу. До слова, звуки пострілів місцеві мешканці чули не вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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