У Луцьку 13-річна дитина потрапила у лікарню через ігри з пістолетом





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За попередньою інформацією, хлопець з другом грався пістолетом. Вони стріляли, коли куля відбилася і потрапила дитині в око.



Як повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, хлопця госпіталізували в дитячу лікарню для огляду в окуліста. Зі слів медиків, він не постраждав.



Також, зі слів очевидців, зброя належала його 18-річному товаришу. До слова, звуки пострілів місцеві мешканці чули не вперше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на бульварі Дружби Народів діти гралися травматичним пістолетом.Про це пишуть Волинські Новини За попередньою інформацією, хлопець з другом грався пістолетом. Вони стріляли, коли куля відбилася і потрапила дитині в око.Як повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги, хлопця госпіталізували в дитячу лікарню для огляду в окуліста. Зі слів медиків, він не постраждав.Також, зі слів очевидців, зброя належала його 18-річному товаришу. До слова, звуки пострілів місцеві мешканці чули не вперше.

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