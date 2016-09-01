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У Луцьку 13-річна дитина потрапила у лікарню через ігри з пістолетом

У Луцьку 13-річна дитина потрапила у лікарню через ігри з пістолетом
У Луцьку на бульварі Дружби Народів діти гралися травматичним пістолетом.

Про це пишуть Волинські Новини.

За попередньою інформацією, хлопець з другом грався пістолетом. Вони стріляли, коли куля відбилася і потрапила дитині в око.

Як повідомив завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, хлопця госпіталізували в дитячу лікарню для огляду в окуліста. Зі слів медиків, він не постраждав.

Також, зі слів очевидців, зброя належала його 18-річному товаришу. До слова, звуки пострілів місцеві мешканці чули не вперше.

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Теги: пістолет, Луцьк, травматичний пістолет, травма, лікарня
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