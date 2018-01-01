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У луцьку Сапалаївку стікала гноївка

У луцьку Сапалаївку стікала гноївка
Купу гною, з якої гноївка витікає в річку Сапалаївку, виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час обстеження прибережної смуги.

Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

Поблизу будинку на вулиці Ніла Хасевича, 21 в чотирьох метрах від Сапалаївки інспектори помітили відходи, які обгороджені дерев’яною конструкцією.

Вони миттєво встановили особу, що здійснювала складування купи гною поблизу річки куди стікала гноївка та поширювався запах.

На порушницю буде складено адміністративні матеріали і повідомлено відповідні служби для вжиття заходів.

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Теги: Луцьк, Сапалаївка, муніципали, гній, сорід
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