Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись





Пежо на іноземній реєстрації поблизу шахти №1 злетіло з дороги та перекинулося, - пише "



На місце виїхали рятувальники, дві карети “швидкої” та правоохоронці.



Керівник Іваничівського відділу поліції Ігор Дорохольський розповів, що водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів з дороги. Результати освідування на стан сп’яніння водія йому поки невідомі.



Про подію повідомив у Facebook Сергій Альохін та опублікував фото.



Чоловік зазначає, що він їхав мотоциклом, а на зустріч на великій швидкості рухалася автівка. За його словами водій та пасажир були у нетверезому стані.



У коментарі виданню Сергій розповів, що ледь лишився живий.



“На великій швидкості виїхали на зустріч мені, (там дорога повертає плавно), не впорався із керуванням водій, він загальмував і машину вже у повітрі розвернуло та вона полетіла на мене. Я встиг дати більше газу та розминувся із автомобілем на відстані у декілька сантиметрів.



Машина вилетіла у поле, декілька разів перевернулася та впала на кабіну. Поліція, рятувальники та швидка зреагували швидко. Чоловіка років п’ятдесяти та керманича років двадцяти коли витягнули, то вони не рухались майже, але були живі і від них дуже пахло перегаром”, – говорить свідок ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го серпня близько 14:00 на трасі Нововолинськ-Поромів трапилася ДТП.Пежо на іноземній реєстрації поблизу шахти №1 злетіло з дороги та перекинулося, - пише " Буг ".На місце виїхали рятувальники, дві карети “швидкої” та правоохоронці.Керівник Іваничівського відділу поліціїрозповів, що водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів з дороги. Результати освідування на стан сп’яніння водія йому поки невідомі.Про подію повідомив у Facebookта опублікував фото.Чоловік зазначає, що він їхав мотоциклом, а на зустріч на великій швидкості рухалася автівка. За його словами водій та пасажир були у нетверезому стані.У коментарі виданню Сергій розповів, що ледь лишився живий.“На великій швидкості виїхали на зустріч мені, (там дорога повертає плавно), не впорався із керуванням водій, він загальмував і машину вже у повітрі розвернуло та вона полетіла на мене. Я встиг дати більше газу та розминувся із автомобілем на відстані у декілька сантиметрів.Машина вилетіла у поле, декілька разів перевернулася та впала на кабіну. Поліція, рятувальники та швидка зреагували швидко. Чоловіка років п’ятдесяти та керманича років двадцяти коли витягнули, то вони не рухались майже, але були живі і від них дуже пахло перегаром”, – говорить свідок ДТП.

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