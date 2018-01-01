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Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись

Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись
28-го серпня близько 14:00 на трасі Нововолинськ-Поромів трапилася ДТП.

Пежо на іноземній реєстрації поблизу шахти №1 злетіло з дороги та перекинулося, - пише "Буг".

На місце виїхали рятувальники, дві карети “швидкої” та правоохоронці.

Керівник Іваничівського відділу поліції Ігор Дорохольський розповів, що водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів з дороги. Результати освідування на стан сп’яніння водія йому поки невідомі.

Про подію повідомив у Facebook Сергій Альохін та опублікував фото.

Чоловік зазначає, що він їхав мотоциклом, а на зустріч на великій швидкості рухалася автівка. За його словами водій та пасажир були у нетверезому стані.

У коментарі виданню Сергій розповів, що ледь лишився живий.

“На великій швидкості виїхали на зустріч мені, (там дорога повертає плавно), не впорався із керуванням водій, він загальмував і машину вже у повітрі розвернуло та вона полетіла на мене. Я встиг дати більше газу та розминувся із автомобілем на відстані у декілька сантиметрів.

Машина вилетіла у поле, декілька разів перевернулася та впала на кабіну. Поліція, рятувальники та швидка зреагували швидко. Чоловіка років п’ятдесяти та керманича років двадцяти коли витягнули, то вони не рухались майже, але були живі і від них дуже пахло перегаром”, – говорить свідок ДТП.

Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись
Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись
Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись

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Теги: аварія, ДТП, Нововолинськ
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