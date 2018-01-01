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У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці

У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці
У Луцьку агресивний велосипедист розбив бокове скло у маршрутці і ледь не спричинив ДТП. Інцидент трапився близько 20.30 в районі ЛПЗ.

Про це повідомляють Волинські новини.

Зі слів свідків, маршрутка рухалася вулицею Бенделіані, коли вона від’їжджала від зупинки, то до неї під’їхав велосипедист, який почав агресивно кричати до водія, не пояснюючи при цьому суті претензій. Водій маршрутки продовжив рух, натомість велосипедист і далі їхав за автобусом, провокуючи ДТП. На бульварі Дружби Народів він під’їхав до маршрутного таксі і ударом кулака розбив бокове скло.

Водій спробував догнати дебошира, але той втік у сторону парку «Дубовий гай».

На місце події викликали патрульних, порушника розшукують.

Зі слів пасажирів маршрутки, водій не порушував ПДР, їхав нормально, тож людям не зрозуміла агресія велосипедиста. «Він був неадекватний, можливо, перебував під дією алкоголю», - кажуть свідки події.

У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці
У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці
У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці
У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці

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Теги: велосипедист, агресія, скло, маршрутка, Луцьк
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Коментарі 1
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для велосипедиста свілофорів не існує
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