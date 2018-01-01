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Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО

Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф Сергій Матвійчук опублікував добірку світлин селища Рокині, що у Луцькому районі.

Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.

«Рокині неформатне», – коротко підписав добірку автор.
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО

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Теги: Рокині, селище, Волинь, фотограф
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Коментарі 1
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Лет через двадцать такой будет вся страна, если и дальше будут продолжаться "шоколадные" реформы"!
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