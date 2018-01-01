Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:24
Волинський фотограф Сергій Матвійчук опублікував добірку світлин селища Рокині, що у Луцькому районі.
Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«Рокині неформатне», – коротко підписав добірку автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«Рокині неформатне», – коротко підписав добірку автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Лет через двадцать такой будет вся страна, если и дальше будут продолжаться "шоколадные" реформы"!
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:00
Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 08:24
У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО
Сьогодні, 08:11
У Луцьку вшанують загиблих під Іловайськом
Сьогодні, 06:50