Волинський фотограф поділився нетиповими світлинами селища під Луцьком. ФОТО

Сергій Матвійчук опублікував добірку світлин селища Рокині, що у Луцькому районі.



Фото можна переглянути на сторінці митця у



«Рокині неформатне», – коротко підписав добірку автор.



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