Курс валют у Луцьку на 29 серпня





Євро при купівлі становить - 32.136, при продажу - 32.916.



Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.426.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.975, продаж - 7.625.

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