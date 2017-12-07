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Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти
Рік тому Громадянський Рух "СВІДОМІ" розпочав свою активну діяльність у Луцьку.

Співзасновники та активісти громадської організації на чолі Андрієм Покровським чітко задекларували, що Луцьк повинен бути комфортним і процвітаючим містом для своїх мешканців та привабливим для інвесторів і туристів. Нині про діяльність руху знають чимало жителів міста, вони беруть активну участь у різних заходах та проектах, які організовує Громадянський Рух, - пише Конкурент.

Свідомі лучани приєднуються до ініціатив "СВІДОМИХ" та намагаються будувати комфортне середовище навколо себе, прагнуть дбати не лише про свій двір, а про рідне місто й країну загалом.

До річниці своєї діяльності, "Конкуренту" розповіли, над якими проектами активно працюють в громадській організації, що встигли зробити та на що спрямована робота.

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ (ЗАСНОВНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО РУХУ "СВІДОМІ"):

"Ми з колегами створили Громадянський Рух і назвали його "Свідомі" лише для того, щоб кожен із нас зрозумів одну річ – саме свідомість спонукає нас до розвитку. Друга складова – це плідна і чесна праця. Ми маємо чітко розуміти, що вірити обіцянкам зовні, що нам хтось щось дасть, це безглуздо. Ми повинні чітко усвідомлювати, що лише ми самі спроможні досягти результатів, побудувати свій дім, місто і країну", – саме так пояснює створення громадської організації її засновник Андрій Покровський.

Нещодавно "СВІДОМІ" почали співпрацювати із депутатом Луцькради Миколою Яручиком. Спільна робота стартувала із часу підписання меморандуму про співпрацю щодо реалізації проекту "ЗА зручний транспорт для лучан". За короткий час вдалося провести опутування серед лучан стосовно того, які проблеми вони вбачають у громадському транспорті міста, та поділитися напрацюваннями із перевізниками, аби ті враховували побажання містян.

"Я вважаю, що, об'єднавшись, ми зможемо продемонструвати кращі результати, ніж працюючи самостійно. Вірю, що в Луцька багато перспектив. І разом ми пробуватимемо втілювати їх у реальність", – переконаний Яручик.

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА


Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ХРИСТИНА НАЗАР (КООРДИНАТОРКА ПРОЕКТУ):
Соціальна програма Андрія Покровського "МИ СВІДОМІ" – це "серце" Громадянського Руху, з якої розпочалася вся суспільна діяльність організації. Більше двох років тому Андрій Покровський, разом з командою, звернув увагу на журналістське розслідування про доступність наркотиків через Інтернет і вирішив діяти. Спільно з однодумцями, було взято курс на активний, свідомий та здоровий спосіб життя. Саме завдяки бажанню покращувати своє місто в програмі з'явився освітній напрямок, антиреклама наркотичних речовин, алкоголю та тютюну серед неповнолітніх. Згодом спортивні секції під відкритим небом, благодійні тематичні заходи, підтримка активної молоді та студенства. Культурно-освітні, соціально активні, спортивно-орієнтовані – вся ці багатогранність напрямків наповнює соціальну програму.

Кожного дня ми інвестуємо себе, аби діти мали можливість обирати улюблене ремесло та розвиватися в ньому. Щоб молодь відчувала підтримку і прагнула досягати успіху в своєму рідному місті, покращуюючи його, а старші з гордістю спостерігали за всіма цими процесами.

Приємно, коли мешканці міста, відвідуючи наші заходи, відчувають себе здоровішими, активнішими та щасливішими. Адже всі процеси в житті пов'язані між собою. Й для того, щоб використати скарби природи і мати від них насолоду, людина повинна бути здоровою, сильною, розумною.


Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти
Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти
Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ОКРУГИ БЕЗ ДЕПУТАТІВ

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ВАЛЕНТИН ХАЙМИК (ЮРИСТ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ):
Проект "Округи без депутатів" є одним із ключових у діяльності Громадянського Руху "СВІДОМІ". Його мета – допомагати вирішувати проблеми мешканцям 12 виборчих округів, в яких не було обрано депутатів до Луцької міської ради. Як координатор цього проекту я хочу, аби майже 44 тисячі виборців знали, що їх не залишили осторонь, і що наша організація робитиме усе для того, щоб їхні інтереси були враховані.

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ОЛЕКСАНДР БОНДАР (ЮРИСТ):
На мою думку, реалізація цього проекту частково допоможе вирішити проблему поганого благоустрою. Я сам проживаю в окрузі, де відсутній депутат, і порівнюю, як виглядають округи, де є "господар". Нині, як мені відомо, така проблема (відсутність депутатів на багатьох округах) є по всій Україні. Цю ініціативу потрібно підтримувати, бо вона логічна та раціональна.



ШКОЛА СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ГАЛИНА ПАДАЛКО (КООРДИНАТОРКА ПРОЕКТУ):
Ми розпочали цей проект, бо відчували у цьому гостру потребу. Це так, коли додається потрібна деталь в механізм і ти розумієш, що так – це воно і воно працює! Все сталось якось дуже природно: виникла ідея – зібрали нараду – почали робити. І вже на першу лекцію директорки фонду Олени Пінчук Ольги Руднєвої в кінозалі РЦ "Промінь" яблуку було ніде впасти.

Я завжди була переконана, що будь-яка свідома людина, крім основного виду діяльності повинна мати поле для соціальної роботи. Такою нивою для мене й став цей проект. Отримую колосальне задоволення, коли чую позитивні фідбеки по івентах та читаю від відвідувачів про те, що зустрічі видаються дуже корисними та мотивуючими, і вони хоча б на трішки вийшли кращими, ніж прийшли сюди. Це вже стало моїм наркотиком, який неможливо покинути.

Я живу за правилом: "Якщо чомусь навчилась, то повинна це віддати". Надважливо пускати здобуті знання, вміння та корисні думки далі у світ, щоб вони робили його кращим.

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти
На зустрічі із екс-гендиректоркою «Майкрософт Україна» Надією Васильєвою
На зустрічі із екс-гендиректоркою «Майкрософт Україна» Надією Васильєвою
Ресторатор Роман Хорзов
Ресторатор Роман Хорзов
Петро Пилипюк генеральний директор компанії «Модерн-Експо»
Петро Пилипюк генеральний директор компанії «Модерн-Експо»


ДОСТУПНИЙ КІНОТЕАТР ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ЄВГЕНІЙ МІКОЯН (КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ):
Основна суть проекту це створення можливостей для пенсіонерів, в однаковій мірі з іншими категоріями громадян відволіктись від буденності та отримати порцію позитиву та культурного збагачення. Проект дійсно важливий, адже дає змогу пенсіонерам повернутися в їхню молодість, знайомитися із сучасним кінематографом, урізноманітнювати дозвілля та здобути позивні емоції. До того ж люди дякують, що мають змогу відвідати сучасний розважальний центр "Промінь".
Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти
Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти

Громадянський Рух "СВІДОМІ" – це приклад того, як активні люди дбають про розвиток рідного краю та людей, які там проживають; впроваджують нові дієві форми цікавого навчання; прагнуть працювати для підвищення добробуту міста; об'єднують свідомих людей, аби країна була успішною.

Що зробили «СВІДОМІ» за рік: цифри і факти


ТАРАС ШКІТЕР (СПІВЗАСНОВНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО РУХУ "СВІДОМІ"):
"Громадянський Рух виконав завдання, які були поставлені перед ним на цей рік. Ми задоволені і пишаємося цим. Ми чуємо багато заяв, коли люди говорять, як багато зроблять і всім буде добре, однак нічого з цього не відбувається. Громадянський Рух "СВІДОМІ" працює згідно інших принципів. Показувати результат – це критерій нашої роботи. Нині визначили для себе ряд нових задач, запланували запуск нових проектів і будемо їх реалізовувати і працювати надалі. Хочемо розвивати Громадянський Рух, аби показати, що ми дієва громадська організація, яка робить реальні справи, і якій довіряють лучани. Ми завжди щиро відкриті до співпраці, до нових учасників руху і нових ідей".


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Теги: СВІДОМІ, громадський рух, Андрій Покровський
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