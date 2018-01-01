На Одещині через необережність померла 11-місячна дитина

В одному із населених пунктів Одеської області через нещасний випадок загинув 11-місячний хлопчик.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Одеській області.Попередньо встановили, що мати поралася по господарству, дитина гралася поруч. На подвір'ї стояла велика каструля, наповнена водою. Мати залишила хлопчика на декілька хвилин на самоті, а коли повернулася, виявила його тіло в каструлі з водою.Жінка намагалася самостійно привести хлопчика до тями, але він помер.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини трагедії.