На Одещині через необережність померла 11-місячна дитина
Сьогодні, 09:39
В одному із населених пунктів Одеської області через нещасний випадок загинув 11-місячний хлопчик.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Одеській області.
Попередньо встановили, що мати поралася по господарству, дитина гралася поруч. На подвір'ї стояла велика каструля, наповнена водою. Мати залишила хлопчика на декілька хвилин на самоті, а коли повернулася, виявила його тіло в каструлі з водою.
Жінка намагалася самостійно привести хлопчика до тями, але він помер.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини трагедії.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Одеській області.
Попередньо встановили, що мати поралася по господарству, дитина гралася поруч. На подвір'ї стояла велика каструля, наповнена водою. Мати залишила хлопчика на декілька хвилин на самоті, а коли повернулася, виявила його тіло в каструлі з водою.
Жінка намагалася самостійно привести хлопчика до тями, але він помер.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини трагедії.
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