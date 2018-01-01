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На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*

На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
У луцькому ТРЦ «ПортCity» відбувся «Фестиваль професій».

Про це пише Район.Луцьк, передає Перший.

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Дійство відбувалося у неділю, 26 серпня. Його організував ТРЦ «ПортCity» разом із ГО «Велика ідея». Під час ярмарку презентували понад сто професій: від каменяра і продавця-консультанта до актора і будівельника.

Спробувати себе в ролі майстра, який зводить будівлі, пропонувала компанія «Інвестор», яка вже вчетверте долучалася до подібного заходу.

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Маркетолог компанії Ірина Новосад зауважила, що рівень організації ярмарку дуже високий.

«Дуже багато дітей, всі мегаактивні. Професію будівельника презентуємо традиційно. Ми завжди привозимо цеглу, розчин, кельми. Одягаємо діток в каски, жилети, щоб повністю відчули себе будівельниками. Для дітей це дуже захоплююче заняття: брати розчин і постійно накладати його на цеглу, ніби конструктор, тільки його по-справжньому потрібно будувати», – зауважила вона.
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*

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Теги: фестиваль професій, Інвестор
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