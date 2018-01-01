На «Фестивалі професій» «Інвестор» пропонував дітям бути будівельниками. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
У луцькому ТРЦ «ПортCity» відбувся «Фестиваль професій».
Про це пише Район.Луцьк, передає Перший.
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Дійство відбувалося у неділю, 26 серпня. Його організував ТРЦ «ПортCity» разом із ГО «Велика ідея». Під час ярмарку презентували понад сто професій: від каменяра і продавця-консультанта до актора і будівельника.
Спробувати себе в ролі майстра, який зводить будівлі, пропонувала компанія «Інвестор», яка вже вчетверте долучалася до подібного заходу.
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Маркетолог компанії Ірина Новосад зауважила, що рівень організації ярмарку дуже високий.
«Дуже багато дітей, всі мегаактивні. Професію будівельника презентуємо традиційно. Ми завжди привозимо цеглу, розчин, кельми. Одягаємо діток в каски, жилети, щоб повністю відчули себе будівельниками. Для дітей це дуже захоплююче заняття: брати розчин і постійно накладати його на цеглу, ніби конструктор, тільки його по-справжньому потрібно будувати», – зауважила вона.
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Про це пише Район.Луцьк, передає Перший.
Читайте також: «Інвестор» презентував новий будинок
Дійство відбувалося у неділю, 26 серпня. Його організував ТРЦ «ПортCity» разом із ГО «Велика ідея». Під час ярмарку презентували понад сто професій: від каменяра і продавця-консультанта до актора і будівельника.
Спробувати себе в ролі майстра, який зводить будівлі, пропонувала компанія «Інвестор», яка вже вчетверте долучалася до подібного заходу.
Читайте також: «Подвійна» кухня, гардероб та лоджія: «Інвестор» пропонує комфортні квартири. ПЛАНУВАННЯ
Маркетолог компанії Ірина Новосад зауважила, що рівень організації ярмарку дуже високий.
«Дуже багато дітей, всі мегаактивні. Професію будівельника презентуємо традиційно. Ми завжди привозимо цеглу, розчин, кельми. Одягаємо діток в каски, жилети, щоб повністю відчули себе будівельниками. Для дітей це дуже захоплююче заняття: брати розчин і постійно накладати його на цеглу, ніби конструктор, тільки його по-справжньому потрібно будувати», – зауважила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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