В Україні запровадили нові штрафи для неплатників аліментів





Додаткові штрафи накладатимуться, якщо заборгованість по аліментах становить понад рік, - пише



"Ці штрафи будуть спрямовані безпосередньо дітям і є своєрідною компенсацією за несвоєчасне отримання ними коштів", – запевнили у Міністерстві юстиції України.



У відомстві пояснюють, якщо у платника аліментів виникає заборгованість загальна сума якої більша, ніж сума відповідних платежів за один рік, то на таку особу накладуть штраф у розмірі 20% від заборгованої суми.



Якщо сума заборгованості у сукупному розмірі перевищуватиме суму відповідних платежів за два роки, то штраф зросте до 30%.



Якщо ж особа не виплачувала аліментів впродовж трьох років, то штраф становитиме 50% від суми боргу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 29 серпня вступає в дію нова норма закону про накладення додаткових штрафів на тих, хто не платить аліменти.Додаткові штрафи накладатимуться, якщо заборгованість по аліментах становить понад рік, - пише 24 канал "Ці штрафи будуть спрямовані безпосередньо дітям і є своєрідною компенсацією за несвоєчасне отримання ними коштів", – запевнили у Міністерстві юстиції України.У відомстві пояснюють, якщо у платника аліментів виникає заборгованість загальна сума якої більша, ніж сума відповідних платежів за один рік, то на таку особу накладуть штраф у розмірі 20% від заборгованої суми.Якщо сума заборгованості у сукупному розмірі перевищуватиме суму відповідних платежів за два роки, то штраф зросте до 30%.Якщо ж особа не виплачувала аліментів впродовж трьох років, то штраф становитиме 50% від суми боргу.

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