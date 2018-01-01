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В Україні запровадили нові штрафи для неплатників аліментів

В Україні запровадили нові штрафи для неплатників аліментів
В Україні 29 серпня вступає в дію нова норма закону про накладення додаткових штрафів на тих, хто не платить аліменти.

Додаткові штрафи накладатимуться, якщо заборгованість по аліментах становить понад рік, - пише 24 канал.

"Ці штрафи будуть спрямовані безпосередньо дітям і є своєрідною компенсацією за несвоєчасне отримання ними коштів", – запевнили у Міністерстві юстиції України.

У відомстві пояснюють, якщо у платника аліментів виникає заборгованість загальна сума якої більша, ніж сума відповідних платежів за один рік, то на таку особу накладуть штраф у розмірі 20% від заборгованої суми.

Якщо сума заборгованості у сукупному розмірі перевищуватиме суму відповідних платежів за два роки, то штраф зросте до 30%.

Якщо ж особа не виплачувала аліментів впродовж трьох років, то штраф становитиме 50% від суми боргу.



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Теги: аліменти, штраф
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