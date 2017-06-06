Розповіли, наскільки подорожчав хліб на Волині за рік
Сьогодні, 10:18
У Волинській області у період з липня 2017 року до липня 2018 року хліб подорожчав на 16%. Цей показник є одним із найменших в Україні.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
«За даними офіційної статистики, із липня 2017 року по липень 2018 року, соціальний білий хліб подорожчав у середньому по країні на 28%, або на 3,4грн.
Найбільше продукт №1 додав у Запорізькій області – 42%, а найменше в Рівненській області – 12%. Питання вартості соціального хліба хвилює 27% наших громадян, які за дослідженням Research&Branding Group, купують лише такий через свої низькі доходи. За даними цієї дослідницької компанії саме білий хліб, або пшеничний, є найпопулярнішим – 89% купують його час від часу, а 66% людей - постійно.
Чорному, або житньому, хлібу віддають перевагу 56% українців, які купують його іноді, та 19%, які купують його завжди», – йдеться у дописі.
Отож, антирейтинг подорожчання білого хлібу серед регіонів виглядає так:
- Запорізька область – на 42% і його середньостатистична ціна становить 14,4грн за кілограм,
- Кіровоградська – 40% і 15,4грн,
- Полтавська – 39% і 15,2грн,
- Сумська – 38% і 16,1грн,
- Черкаська – 33% і 16,6грн.
- Вінницька область – 33% і 15,3грн,
- Донецька – 32% і 15,6грн,
- Львівська – 32% і 15,6грн,
- Хмельницька – 30% і 15,3грн,
- Київська – 30% і 17,6грн,
- Миколаївська – 29%, де 13,9грн,
- місто Київ – 29% і 19,2грн,
- Івано-Франківська – 28% і 16,3грн,
- Житомирська – 26% і 17,8грн,
- Херсонська – на 25% і 15,3грн,
- Луганська – 25% і 14,3грн,
- Закарпатська – 22% і 17,3грн,
- Чернівецька – 21% і 15,2грн,
- Тернопільська – 19% і 15,3грн,
- Дніпропетровська – 19% і 14,5грн,
- Чернігівська – 17% і 15,4грн,
- Волинська – 16% і 15,7грн,
- Одеська – 16% і 10,9грн,
- Харківська – 12,4% і 13,1грн,
- Рівненська – 12,2% і 13,7грн.
«Останні три роки найбільший вплив на вартість хліба мало підняття мінімальної заробітної плати, яка є трохи меншою складовою в ціні соціального хліба, порівняно з зерном. Тому до кінця 2018 року слід очікувати помірного зростання вартості недорогих соціальних сортів – до 10% при самому негативному сценарії.
На це буде впливати інфляція, яка пришвидшиться з вересня, девальвація гривні та зростання світової ціни. А середні за вартістю сорти будуть зростати меншими темпами, оскільки прибутковість виробників на ньому й так достатня», - зазначає Дорошенко.
«На цей рік Асоціація постачальників прогнозувала випереджаюче зростання вартості трьох груп продуктів – овочів борщового набору, м’яса та хліба. Поступове підняття вартості хліба буде відбуватись і наступного року, але темпи зростання будуть уже менші.
Оскільки 1 січня 2019 року очікуємо чергове оновлення розміру мінімалки, то відбудеться і пов’язане з неї зростання ціни хліба протягом січня-лютого.
За споживанням хліба Україна майже в 2 рази випереджає Францію, де з’їдається 54 кг на кожного порівняно з нашими 105 кг на рік. Але Туреччина має ще більший рівень споживання – 124 кг на людину на рік», – резюмує Олексій Дорошенко.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
«За даними офіційної статистики, із липня 2017 року по липень 2018 року, соціальний білий хліб подорожчав у середньому по країні на 28%, або на 3,4грн.
Найбільше продукт №1 додав у Запорізькій області – 42%, а найменше в Рівненській області – 12%. Питання вартості соціального хліба хвилює 27% наших громадян, які за дослідженням Research&Branding Group, купують лише такий через свої низькі доходи. За даними цієї дослідницької компанії саме білий хліб, або пшеничний, є найпопулярнішим – 89% купують його час від часу, а 66% людей - постійно.
Чорному, або житньому, хлібу віддають перевагу 56% українців, які купують його іноді, та 19%, які купують його завжди», – йдеться у дописі.
Отож, антирейтинг подорожчання білого хлібу серед регіонів виглядає так:
- Запорізька область – на 42% і його середньостатистична ціна становить 14,4грн за кілограм,
- Кіровоградська – 40% і 15,4грн,
- Полтавська – 39% і 15,2грн,
- Сумська – 38% і 16,1грн,
- Черкаська – 33% і 16,6грн.
- Вінницька область – 33% і 15,3грн,
- Донецька – 32% і 15,6грн,
- Львівська – 32% і 15,6грн,
- Хмельницька – 30% і 15,3грн,
- Київська – 30% і 17,6грн,
- Миколаївська – 29%, де 13,9грн,
- місто Київ – 29% і 19,2грн,
- Івано-Франківська – 28% і 16,3грн,
- Житомирська – 26% і 17,8грн,
- Херсонська – на 25% і 15,3грн,
- Луганська – 25% і 14,3грн,
- Закарпатська – 22% і 17,3грн,
- Чернівецька – 21% і 15,2грн,
- Тернопільська – 19% і 15,3грн,
- Дніпропетровська – 19% і 14,5грн,
- Чернігівська – 17% і 15,4грн,
- Волинська – 16% і 15,7грн,
- Одеська – 16% і 10,9грн,
- Харківська – 12,4% і 13,1грн,
- Рівненська – 12,2% і 13,7грн.
«Останні три роки найбільший вплив на вартість хліба мало підняття мінімальної заробітної плати, яка є трохи меншою складовою в ціні соціального хліба, порівняно з зерном. Тому до кінця 2018 року слід очікувати помірного зростання вартості недорогих соціальних сортів – до 10% при самому негативному сценарії.
На це буде впливати інфляція, яка пришвидшиться з вересня, девальвація гривні та зростання світової ціни. А середні за вартістю сорти будуть зростати меншими темпами, оскільки прибутковість виробників на ньому й так достатня», - зазначає Дорошенко.
«На цей рік Асоціація постачальників прогнозувала випереджаюче зростання вартості трьох груп продуктів – овочів борщового набору, м’яса та хліба. Поступове підняття вартості хліба буде відбуватись і наступного року, але темпи зростання будуть уже менші.
Оскільки 1 січня 2019 року очікуємо чергове оновлення розміру мінімалки, то відбудеться і пов’язане з неї зростання ціни хліба протягом січня-лютого.
За споживанням хліба Україна майже в 2 рази випереджає Францію, де з’їдається 54 кг на кожного порівняно з нашими 105 кг на рік. Але Туреччина має ще більший рівень споживання – 124 кг на людину на рік», – резюмує Олексій Дорошенко.
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