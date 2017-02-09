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У Луцьку рятували 4-річну дитину, якій затиснуло голову

У Луцьку рятували 4-річну дитину, якій затиснуло голову
У Луцьку рятувальники допомогли дитині, яка затиснула голову в металевій конструкції.

Інцидент трапився 28 серпня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Так, о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки міста Луцька, про те що її 4-річна онучка затиснула голову у металевій конструкції дитячого куточка в квартирі на вулиці Н. Бурчака.

Тож рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання вивільнили дитину.


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Теги: рятувальники, дитина
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