У Луцьку рятували 4-річну дитину, якій затиснуло голову
Сьогодні, 10:20
У Луцьку рятувальники допомогли дитині, яка затиснула голову в металевій конструкції.
Інцидент трапився 28 серпня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки міста Луцька, про те що її 4-річна онучка затиснула голову у металевій конструкції дитячого куточка в квартирі на вулиці Н. Бурчака.
Тож рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання вивільнили дитину.
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Інцидент трапився 28 серпня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки міста Луцька, про те що її 4-річна онучка затиснула голову у металевій конструкції дитячого куточка в квартирі на вулиці Н. Бурчака.
Тож рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання вивільнили дитину.
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