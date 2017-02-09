У Луцьку рятували 4-річну дитину, якій затиснуло голову





Інцидент трапився 28 серпня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Так, о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки міста Луцька, про те що її 4-річна онучка затиснула голову у металевій конструкції дитячого куточка в квартирі на вулиці Н. Бурчака.



Тож рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання вивільнили дитину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку рятувальники допомогли дитині, яка затиснула голову в металевій конструкції.Інцидент трапився 28 серпня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Так, о 20:04 до Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки міста Луцька, про те що її 4-річна онучка затиснула голову у металевій конструкції дитячого куточка в квартирі на вулиці Н. Бурчака.Тож рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання вивільнили дитину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію