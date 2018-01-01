Що святити та чого не можна робити на Горіхового Спаса
Сьогодні, 10:32
29 серпня православні християни відзначають перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа. У народі це свято називають Горіховим або Хлібним Спасом.
Про це пише 112 канал.
Третій Спас іде услід за Медовим (14 серпня) і Яблучним (19 серпня) Спасами.
Передісторія свята
Згідно з переказами, почалося все з походу живописця Ананія до Ісуса Христа. Ананій приніс Ісусу листа, в якому хворий на проказу правитель міста Едесси в Месопотамії просив прийти і зцілити його.
Живописець намагався написати образ Христа, але йому це не вдалося. Тоді Ісус витер обличчя рушником, на якому відбився його лик. Пізніше один з учнів Христа відніс рушника хворому цареві, і той зцілився від важкої недуги.
29 серпня 944 року імператор Візантії Костянтин Багрянородний наказав перенести нерукотворний образ Христа з Едесси до Константинополя. Саме тоді й було встановлено свято.
Народні традиції
Третій Спас не даремно називають Горіховим. Це пов'язано з тим, що в цей час, як правило, закінчували жнива і тоді ж дозрівали лісові горіхи, які дозволялося збирати.
У давнину на Горіховий Спас влаштовували ярмарки, тому свято також називали "Спас на полотні", або "Полотняний Спас". Вважалося, що цього дня торгівля йшла особливо добре.
У давнину говорили: "Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають".
На Третій Спас у церкві святять горіхи, і вважається, що від цього дня дозволяється їсти горіхи нового врожаю.
Головна святкова страва – коровай з нового хліба і горіхи. Також на столі мають бути мед і яблука. Гостей і рідних пригощали пирогами і стравами з горіхами.
Крім того, цього дня заведено освячувати воду й чистити колодязі. Вважалося, що вода з підземних джерел у цей час є цілющою.
Третій Спас також вважають і періодом заготівлі яблук, а зібрані в цей період яблука мають бути поживними і довго зберігатися.
На Горіховий Спас відлітають останні ластівки.
Була така прикмета: якщо журавель відлетить до Третього Спаса, то на Покрову буде морозно.
У це свято також влаштовували ворожіння. Зокрема, дівчата ворожили на горіхи і дізнавалися про свою долю. Перший зірваний горіх потрібно було з'їсти і визначити його смак. Якщо він солодкий – успіх у любовних справах, гіркий – розчарування.
Також Горіховий Спас є традиційним часом ярмарків і покупок.
Купити щось потрібно обов'язково, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах.
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Про це пише 112 канал.
Третій Спас іде услід за Медовим (14 серпня) і Яблучним (19 серпня) Спасами.
Передісторія свята
Згідно з переказами, почалося все з походу живописця Ананія до Ісуса Христа. Ананій приніс Ісусу листа, в якому хворий на проказу правитель міста Едесси в Месопотамії просив прийти і зцілити його.
Живописець намагався написати образ Христа, але йому це не вдалося. Тоді Ісус витер обличчя рушником, на якому відбився його лик. Пізніше один з учнів Христа відніс рушника хворому цареві, і той зцілився від важкої недуги.
29 серпня 944 року імператор Візантії Костянтин Багрянородний наказав перенести нерукотворний образ Христа з Едесси до Константинополя. Саме тоді й було встановлено свято.
Народні традиції
Третій Спас не даремно називають Горіховим. Це пов'язано з тим, що в цей час, як правило, закінчували жнива і тоді ж дозрівали лісові горіхи, які дозволялося збирати.
У давнину на Горіховий Спас влаштовували ярмарки, тому свято також називали "Спас на полотні", або "Полотняний Спас". Вважалося, що цього дня торгівля йшла особливо добре.
У давнину говорили: "Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають".
На Третій Спас у церкві святять горіхи, і вважається, що від цього дня дозволяється їсти горіхи нового врожаю.
Головна святкова страва – коровай з нового хліба і горіхи. Також на столі мають бути мед і яблука. Гостей і рідних пригощали пирогами і стравами з горіхами.
Крім того, цього дня заведено освячувати воду й чистити колодязі. Вважалося, що вода з підземних джерел у цей час є цілющою.
Третій Спас також вважають і періодом заготівлі яблук, а зібрані в цей період яблука мають бути поживними і довго зберігатися.
На Горіховий Спас відлітають останні ластівки.
Була така прикмета: якщо журавель відлетить до Третього Спаса, то на Покрову буде морозно.
У це свято також влаштовували ворожіння. Зокрема, дівчата ворожили на горіхи і дізнавалися про свою долю. Перший зірваний горіх потрібно було з'їсти і визначити його смак. Якщо він солодкий – успіх у любовних справах, гіркий – розчарування.
Також Горіховий Спас є традиційним часом ярмарків і покупок.
Купити щось потрібно обов'язково, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах.
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