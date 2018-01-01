Що святити та чого не можна робити на Горіхового Спаса





Про це пише



Третій Спас іде услід за Медовим (14 серпня) і Яблучним (19 серпня) Спасами.



Передісторія свята



Згідно з переказами, почалося все з походу живописця Ананія до Ісуса Христа. Ананій приніс Ісусу листа, в якому хворий на проказу правитель міста Едесси в Месопотамії просив прийти і зцілити його.



Живописець намагався написати образ Христа, але йому це не вдалося. Тоді Ісус витер обличчя рушником, на якому відбився його лик. Пізніше один з учнів Христа відніс рушника хворому цареві, і той зцілився від важкої недуги.



29 серпня 944 року імператор Візантії Костянтин Багрянородний наказав перенести нерукотворний образ Христа з Едесси до Константинополя. Саме тоді й було встановлено свято.



Народні традиції



Третій Спас не даремно називають Горіховим. Це пов'язано з тим, що в цей час, як правило, закінчували жнива і тоді ж дозрівали лісові горіхи, які дозволялося збирати.



У давнину на Горіховий Спас влаштовували ярмарки, тому свято також називали "Спас на полотні", або "Полотняний Спас". Вважалося, що цього дня торгівля йшла особливо добре.



У давнину говорили: "Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають".



На Третій Спас у церкві святять горіхи, і вважається, що від цього дня дозволяється їсти горіхи нового врожаю.



Головна святкова страва – коровай з нового хліба і горіхи. Також на столі мають бути мед і яблука. Гостей і рідних пригощали пирогами і стравами з горіхами.



Крім того, цього дня заведено освячувати воду й чистити колодязі. Вважалося, що вода з підземних джерел у цей час є цілющою.



Третій Спас також вважають і періодом заготівлі яблук, а зібрані в цей період яблука мають бути поживними і довго зберігатися.



На Горіховий Спас відлітають останні ластівки.



Була така прикмета: якщо журавель відлетить до Третього Спаса, то на Покрову буде морозно.



У це свято також влаштовували ворожіння. Зокрема, дівчата ворожили на горіхи і дізнавалися про свою долю. Перший зірваний горіх потрібно було з'їсти і визначити його смак. Якщо він солодкий – успіх у любовних справах, гіркий – розчарування.



Також Горіховий Спас є традиційним часом ярмарків і покупок.



Купити щось потрібно обов'язково, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 серпня православні християни відзначають перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа. У народі це свято називають Горіховим або Хлібним Спасом.Про це пише 112 канал Третій Спас іде услід за Медовим (14 серпня) і Яблучним (19 серпня) Спасами.Згідно з переказами, почалося все з походу живописцядо Ісуса Христа. Ананій приніс Ісусу листа, в якому хворий на проказу правитель міста Едесси в Месопотамії просив прийти і зцілити його.Живописець намагався написати образ Христа, але йому це не вдалося. Тоді Ісус витер обличчя рушником, на якому відбився його лик. Пізніше один з учнів Христа відніс рушника хворому цареві, і той зцілився від важкої недуги.29 серпня 944 року імператор Візантіїнаказав перенести нерукотворний образ Христа з Едесси до Константинополя. Саме тоді й було встановлено свято.Третій Спас не даремно називають Горіховим. Це пов'язано з тим, що в цей час, як правило, закінчували жнива і тоді ж дозрівали лісові горіхи, які дозволялося збирати.У давнину на Горіховий Спас влаштовували ярмарки, тому свято також називали "Спас на полотні", або "Полотняний Спас". Вважалося, що цього дня торгівля йшла особливо добре.У давнину говорили: "Перший Спас — на воді стоять; другий Спас — яблука їдять; третій Спас — на зелених горах полотна продають".На Третій Спас у церкві святять горіхи, і вважається, що від цього дня дозволяється їсти горіхи нового врожаю.Головна святкова страва – коровай з нового хліба і горіхи. Також на столі мають бути мед і яблука. Гостей і рідних пригощали пирогами і стравами з горіхами.Крім того, цього дня заведено освячувати воду й чистити колодязі. Вважалося, що вода з підземних джерел у цей час є цілющою.Третій Спас також вважають і періодом заготівлі яблук, а зібрані в цей період яблука мають бути поживними і довго зберігатися.На Горіховий Спас відлітають останні ластівки.Була така прикмета: якщо журавель відлетить до Третього Спаса, то на Покрову буде морозно.У це свято також влаштовували ворожіння. Зокрема, дівчата ворожили на горіхи і дізнавалися про свою долю. Перший зірваний горіх потрібно було з'їсти і визначити його смак. Якщо він солодкий – успіх у любовних справах, гіркий – розчарування.Також Горіховий Спас є традиційним часом ярмарків і покупок.Купити щось потрібно обов'язково, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах.

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