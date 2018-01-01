Кредит готівкою без довідки про доходи*





Найбільш вигідним варіантом залишається мікрокредитування, наприклад, у компанії «ШвидкоГроші», яка пропонує



Чому не варто йти у банк



Незважаючи на те, що банки орієнтовані на довгострокове кредитування Клієнтів, вони пропонують і швидкі позики, які передбачають спрощені умови отримання, але мають ряд нюансів. Головний – це висока відсоткова ставка за кредитом, яка в середньому становить 30%, а деякі установи пропонують гроші під 80% річних. Отримати таку позику буде нескладно, а повертати набагато важче. З іншого боку навіть оформлення стандартної позики на придбання побутової техніки або нового телефону може мати багато труднощів. Так для оформлення швидкого кредиту у банку знадобиться:



1. офіційне працевлаштування;

2. позитивна кредитна історія;

3. довідка про доходи.



У деяких випадках банк вимагає від Клієнта надати платоспроможних поручителів для забезпечення повернення коштів, якщо він має деякі сумніви. При зверненні в банк час отримання позики становить від декількох годин до 3 днів в залежності від розміру, який у різних банках відрізняється.



Переваги кредитування в «ШвидкоГроші»



На відміну від банків компанія пропонує доступний кредит готівкою без довідки про доходи усім категоріям позичальників: від студентів до пенсіонерів. Всі вони мають рівні можливості для отримання потрібної суми грошей на термін до 14 днів під 2% щоденно. Оформити заявку просто. Для цього потрібно звернутися в одне з відділень компанії у своєму місті та заповнити анкету, вказавши:



• особисті дані;

• контактну інформацію;

• місце прописки;

• місце працевлаштування (не обов'язково офіційного характеру);

• контакти родичів або близьких друзів.



Також потрібен буде паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, тоді як довідка з місця роботи, позитивна кредитна історія та інші документи не знадобляться.



Сума кредиту починається від 300 гривень, а термін погашення позичальник обирає сам, починаючи з 5 днів, які є мінімальним строком. При необхідності можна пролонгувати остаточний термін погашення без нарахування штрафів і виплати комісій за умови сплати відсотків за дні користування кредитом. Це хороша можливість не переплачувати за позику і правильно розподілити бюджет при виникненні фінансових труднощів, які можуть заважати виплатити основну його частину вчасно. Імовірність схвалення позики становить понад 90%, а гроші видаються миттєво, одразу після схвалення заяви.



Перевагами кредитування в «ШвидкоГроші» є:



• фіксована відсоткова ставка;

• прозорі умови обслуговування, без прихованих комісій і додаткових платежів;

• послуга пролонгації;

• вільний графік внесення коштів;

• можливість отримати кредит у 42 містах України незважаючи на місце прописки.



Коли виникає потреба в грошах для вирішення невеликих фінансових труднощів розумніше звернутися в компанію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли виникає термінова потреба в грошах, постає питання: де їх взяти? Є декілька варіантів, серед яких – звернення в банк. Такий спосіб вирішення фінансових проблем актуальний, коли мова йде про необхідність придбати речі або послуги, отримати які за наявний дохід неможливо. Це може бути покупка квартири, машини, побутової техніки та іншого. Другим варіантом є позичання грошей у близьких та рідних, але отримати велику суму таким способом неможливо, крім цього є ймовірність зіпсувати відносини з родичами.Найбільш вигідним варіантом залишається мікрокредитування, наприклад, у компанії «ШвидкоГроші», яка пропонує кредит готівкою без довідки про доходи до 5 000 гривень на термін до 14 днів за фіксованою ставкою, завдяки яким можна швидко вирішити невеликі фінансові проблеми і не здобути нових.Незважаючи на те, що банки орієнтовані на довгострокове кредитування Клієнтів, вони пропонують і швидкі позики, які передбачають спрощені умови отримання, але мають ряд нюансів. Головний – це висока відсоткова ставка за кредитом, яка в середньому становить 30%, а деякі установи пропонують гроші під 80% річних. Отримати таку позику буде нескладно, а повертати набагато важче. З іншого боку навіть оформлення стандартної позики на придбання побутової техніки або нового телефону може мати багато труднощів. Так для оформлення швидкого кредиту у банку знадобиться:1. офіційне працевлаштування;2. позитивна кредитна історія;3. довідка про доходи.У деяких випадках банк вимагає від Клієнта надати платоспроможних поручителів для забезпечення повернення коштів, якщо він має деякі сумніви. При зверненні в банк час отримання позики становить від декількох годин до 3 днів в залежності від розміру, який у різних банках відрізняється.На відміну від банків компанія пропонує доступний кредит готівкою без довідки про доходи усім категоріям позичальників: від студентів до пенсіонерів. Всі вони мають рівні можливості для отримання потрібної суми грошей на термін до 14 днів під 2% щоденно. Оформити заявку просто. Для цього потрібно звернутися в одне з відділень компанії у своєму місті та заповнити анкету, вказавши:• особисті дані;• контактну інформацію;• місце прописки;• місце працевлаштування (не обов'язково офіційного характеру);• контакти родичів або близьких друзів.Також потрібен буде паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, тоді як довідка з місця роботи, позитивна кредитна історія та інші документи не знадобляться.Сума кредиту починається від 300 гривень, а термін погашення позичальник обирає сам, починаючи з 5 днів, які є мінімальним строком. При необхідності можна пролонгувати остаточний термін погашення без нарахування штрафів і виплати комісій за умови сплати відсотків за дні користування кредитом. Це хороша можливість не переплачувати за позику і правильно розподілити бюджет при виникненні фінансових труднощів, які можуть заважати виплатити основну його частину вчасно. Імовірність схвалення позики становить понад 90%, а гроші видаються миттєво, одразу після схвалення заяви.• фіксована відсоткова ставка;• прозорі умови обслуговування, без прихованих комісій і додаткових платежів;• послуга пролонгації;• вільний графік внесення коштів;• можливість отримати кредит у 42 містах України незважаючи на місце прописки.Коли виникає потреба в грошах для вирішення невеликих фінансових труднощів розумніше звернутися в компанію «ШвидкоГроші» , яка видає кредити готівкою без довідки про доходи на вигідних умовах.

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