Небайдужих просять допомогти коштами на лікування 4-річному хлопчику
Сьогодні, 10:58
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти на лікування Лук'янюка Максима Дмитровича.
Хлопчику терміново потрібна операція з пересадки кісткового мозку від донора. Таку операцію можна зробити тільки за кордоном. Тож потрібно зібрати 120 000 євро на таке лікування у клініці в Італії. Наразі вдалось зібрати 10 000 євро.
Минулої зими в дитячому садочку він захворів, як тоді здавалось звичайною простудою, яка потім переросла в ускладнення у вигляді запалення легень, яке ніяк не могли вилікувати два місяці.
Лікарі довго не могли поставити діагноз. Дитина пролежала у лікарні більше 4 місяців. Тільки після висновку з американської клініки стало зрозуміло, що у Максима вроджений імунодефіцит: Х-зчеплений лімфопроліферативних синдром першого типу.
За словами лікарів, це дуже рідкісна хвороба. Як пізніше стало відомо - пусковим механізмом стало зараження вірусом Епштейна-Барр, ймовірно в дитячому садку. Організм дитини не міг з ним боротися через вроджену особливость його імунної системи. Цей вірус вразив нервову систему дитини і знищив імунітет. Будь-яка інфекція може коштувати йому життя. Зараз він отримує імунозамісну терапію щомісяця, але як показує досвід він не зможе довго протриматися на штучному імунітеті, який вводиться у кров.
Єдиний шанс вижити - це трансплантація кісткового мозку за кордоном. Статистика показує, що без такої операції діти не доживають до 10-річного віку.
Наразі необхідно зібрати хоча б 30 000 євро для того, щоб почати пошук донора.
Збирают кошти у групі на Facebook: https://www.facebook.com/groups/328082581263630/ та на сторінці в Instagram https://www.instagram.com/helpmaxlukianiuk/.
Більше інформації можна отримати у групі на Facebook: https://www.facebook.com/groups/328082581263630/
або за хеш-тегом #helpMaxLukianiuk
Усі документи знаходяться за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nZvhE8DokTAhOuvK9tUObIi0ZsIeovPz
Якщо якихось документів недостатньо — напишіть нам, ми відправимо їх додатково.
Реквізити для збору коштів:
ПриватБанк:
-Номер карти ПриватБанку: 5168 7573 1855 1381
-Отримувач платежу: Лук'янюк Дмитро Віталійович
-Банк: ПриватБанк
-МФО банку: 305299
-ЕДРПОУ: 14360570
-Рахунок отримувача: 29244825509100
МоноБанк: 5375 4141 0107 7724
або пряме посилання: https://send.monobank.com.ua/2RuprEjev (можна відправляти платежі з Європи, через карту MasterCard)
SWIFT-платіж:
-Отримувач: LUKJANJUK DMITRIJ
-Рахунок в банку: 4731 1856 0075 9879
-Банк отримувача: PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
-Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
-Рахунок в банку отримувача в банку-кореспонденті: 0011000080
-IBAN: UA983052990004731185600759879
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Хлопчику терміново потрібна операція з пересадки кісткового мозку від донора. Таку операцію можна зробити тільки за кордоном. Тож потрібно зібрати 120 000 євро на таке лікування у клініці в Італії. Наразі вдалось зібрати 10 000 євро.
Минулої зими в дитячому садочку він захворів, як тоді здавалось звичайною простудою, яка потім переросла в ускладнення у вигляді запалення легень, яке ніяк не могли вилікувати два місяці.
Лікарі довго не могли поставити діагноз. Дитина пролежала у лікарні більше 4 місяців. Тільки після висновку з американської клініки стало зрозуміло, що у Максима вроджений імунодефіцит: Х-зчеплений лімфопроліферативних синдром першого типу.
За словами лікарів, це дуже рідкісна хвороба. Як пізніше стало відомо - пусковим механізмом стало зараження вірусом Епштейна-Барр, ймовірно в дитячому садку. Організм дитини не міг з ним боротися через вроджену особливость його імунної системи. Цей вірус вразив нервову систему дитини і знищив імунітет. Будь-яка інфекція може коштувати йому життя. Зараз він отримує імунозамісну терапію щомісяця, але як показує досвід він не зможе довго протриматися на штучному імунітеті, який вводиться у кров.
Єдиний шанс вижити - це трансплантація кісткового мозку за кордоном. Статистика показує, що без такої операції діти не доживають до 10-річного віку.
Наразі необхідно зібрати хоча б 30 000 євро для того, щоб почати пошук донора.
Збирают кошти у групі на Facebook: https://www.facebook.com/groups/328082581263630/ та на сторінці в Instagram https://www.instagram.com/helpmaxlukianiuk/.
Більше інформації можна отримати у групі на Facebook: https://www.facebook.com/groups/328082581263630/
або за хеш-тегом #helpMaxLukianiuk
Усі документи знаходяться за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nZvhE8DokTAhOuvK9tUObIi0ZsIeovPz
Якщо якихось документів недостатньо — напишіть нам, ми відправимо їх додатково.
Реквізити для збору коштів:
ПриватБанк:
-Номер карти ПриватБанку: 5168 7573 1855 1381
-Отримувач платежу: Лук'янюк Дмитро Віталійович
-Банк: ПриватБанк
-МФО банку: 305299
-ЕДРПОУ: 14360570
-Рахунок отримувача: 29244825509100
МоноБанк: 5375 4141 0107 7724
або пряме посилання: https://send.monobank.com.ua/2RuprEjev (можна відправляти платежі з Європи, через карту MasterCard)
SWIFT-платіж:
-Отримувач: LUKJANJUK DMITRIJ
-Рахунок в банку: 4731 1856 0075 9879
-Банк отримувача: PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
-Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
-Рахунок в банку отримувача в банку-кореспонденті: 0011000080
-IBAN: UA983052990004731185600759879
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