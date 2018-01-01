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Небайдужих просять допомогти коштами на лікування 4-річному хлопчику

Небайдужих просять допомогти коштами на лікування 4-річному хлопчику
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти на лікування Лук'янюка Максима Дмитровича.

Хлопчику терміново потрібна операція з пересадки кісткового мозку від донора. Таку операцію можна зробити тільки за кордоном. Тож потрібно зібрати 120 000 євро на таке лікування у клініці в Італії. Наразі вдалось зібрати 10 000 євро.

Минулої зими в дитячому садочку він захворів, як тоді здавалось звичайною простудою, яка потім переросла в ускладнення у вигляді запалення легень, яке ніяк не могли вилікувати два місяці.

Лікарі довго не могли поставити діагноз. Дитина пролежала у лікарні більше 4 місяців. Тільки після висновку з американської клініки стало зрозуміло, що у Максима вроджений імунодефіцит: Х-зчеплений лімфопроліферативних синдром першого типу.

За словами лікарів, це дуже рідкісна хвороба. Як пізніше стало відомо - пусковим механізмом стало зараження вірусом Епштейна-Барр, ймовірно в дитячому садку. Організм дитини не міг з ним боротися через вроджену особливость його імунної системи. Цей вірус вразив нервову систему дитини і знищив імунітет. Будь-яка інфекція може коштувати йому життя. Зараз він отримує імунозамісну терапію щомісяця, але як показує досвід він не зможе довго протриматися на штучному імунітеті, який вводиться у кров.

Єдиний шанс вижити - це трансплантація кісткового мозку за кордоном. Статистика показує, що без такої операції діти не доживають до 10-річного віку.

Наразі необхідно зібрати хоча б 30 000 євро для того, щоб почати пошук донора.

Збирают кошти у групі на Facebook: https://www.facebook.com/groups/328082581263630/ та на сторінці в Instagram https://www.instagram.com/helpmaxlukianiuk/.


Більше інформації можна отримати у групі на Facebook: https://www.facebook.com/groups/328082581263630/
або за хеш-тегом #helpMaxLukianiuk


Усі документи знаходяться за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nZvhE8DokTAhOuvK9tUObIi0ZsIeovPz
Якщо якихось документів недостатньо — напишіть нам, ми відправимо їх додатково.


Реквізити для збору коштів:

ПриватБанк:

-Номер карти ПриватБанку: 5168 7573 1855 1381

-Отримувач платежу: Лук'янюк Дмитро Віталійович

-Банк: ПриватБанк

-МФО банку: 305299

-ЕДРПОУ: 14360570

-Рахунок отримувача: 29244825509100


МоноБанк: 5375 4141 0107 7724

або пряме посилання: https://send.monobank.com.ua/2RuprEjev (можна відправляти платежі з Європи, через карту MasterCard)

SWIFT-платіж:

-Отримувач: LUKJANJUK DMITRIJ

-Рахунок в банку: 4731 1856 0075 9879

-Банк отримувача: PRIVATBANK

SWIFT CODE: PBANUA2X

-Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE: CHASUS33

-Рахунок в банку отримувача в банку-кореспонденті: 0011000080

-IBAN: UA983052990004731185600759879
Небайдужих просять допомогти коштами на лікування 4-річному хлопчику


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Теги: допомога, кошти, лікування, Лук'янюк Максим
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