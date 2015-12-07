У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом





Наприкінці серпня 2014 року на Донеччині в оточенні опинилися кілька тисяч українських військових як із частин ЗСУ, так і з добровольчих батальйонів. Тоді Україна понесла найчисельніші людські втрати, - пише



Трагедія торкнулася і Волині, не оминула вона і Ковельщини. Адже в операції брали участь 51-ша механізована бригада, в якій служили мешканці нашого краю, бійці спецроти «Світязь», а також чимало наших земляків воювали у складі добровольчих батальйонів.



Серед тих, хто не повернувся додому і поліг під Іловайськом – Сергій Дем’яник, Олексій Тарасюк, Олександр Ярмолюк, Анатолій Шилік, Роман Данилевич, Андрій Мостика.



На меморіал Слави, де встановлена стела на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, прийшли їх рідні, представники міської влади, військові побратими, молодь, духовенство, аби згадати та вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за єдину, незалежну Україну, за мир на рідній землі.



Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять хлопців, яких сьогодні немає серед нас.



Заступник голови Всеукраїнської спілки “Побратими України” Юрій Хомич закликав не забувати тих, хто поліг за українську землю.



Поминальну панахиду відслужив благочинний Ковельського міського деканату УПЦ КП протоієрей Василь Мичко із духовенством.



На завершення заходу присутні поклали квіти до підніжжя стели Героям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ці дні минає чотири роки, як українців шокувала страшна звістка про “Іловайський котел”. У Ковелі вшанували загиблих у цій трагедії.Наприкінці серпня 2014 року на Донеччині в оточенні опинилися кілька тисяч українських військових як із частин ЗСУ, так і з добровольчих батальйонів. Тоді Україна понесла найчисельніші людські втрати, - пише Про Ковель Трагедія торкнулася і Волині, не оминула вона і Ковельщини. Адже в операції брали участь 51-ша механізована бригада, в якій служили мешканці нашого краю, бійці спецроти «Світязь», а також чимало наших земляків воювали у складі добровольчих батальйонів.Серед тих, хто не повернувся додому і поліг під Іловайськом –На меморіал Слави, де встановлена стела на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, прийшли їх рідні, представники міської влади, військові побратими, молодь, духовенство, аби згадати та вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за єдину, незалежну Україну, за мир на рідній землі.Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять хлопців, яких сьогодні немає серед нас.Заступник голови Всеукраїнської спілки “Побратими України”закликав не забувати тих, хто поліг за українську землю.Поминальну панахиду відслужив благочинний Ковельського міського деканату УПЦ КП протоієрейіз духовенством.На завершення заходу присутні поклали квіти до підніжжя стели Героям.

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