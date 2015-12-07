вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом

У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
У ці дні минає чотири роки, як українців шокувала страшна звістка про “Іловайський котел”. У Ковелі вшанували загиблих у цій трагедії.

Наприкінці серпня 2014 року на Донеччині в оточенні опинилися кілька тисяч українських військових як із частин ЗСУ, так і з добровольчих батальйонів. Тоді Україна понесла найчисельніші людські втрати, - пише Про Ковель.

Трагедія торкнулася і Волині, не оминула вона і Ковельщини. Адже в операції брали участь 51-ша механізована бригада, в якій служили мешканці нашого краю, бійці спецроти «Світязь», а також чимало наших земляків воювали у складі добровольчих батальйонів.

Серед тих, хто не повернувся додому і поліг під Іловайськом – Сергій Дем’яник, Олексій Тарасюк, Олександр Ярмолюк, Анатолій Шилік, Роман Данилевич, Андрій Мостика.

На меморіал Слави, де встановлена стела на честь наших земляків – загиблих учасників АТО, прийшли їх рідні, представники міської влади, військові побратими, молодь, духовенство, аби згадати та вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за єдину, незалежну Україну, за мир на рідній землі.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять хлопців, яких сьогодні немає серед нас.

Заступник голови Всеукраїнської спілки “Побратими України” Юрій Хомич закликав не забувати тих, хто поліг за українську землю.

Поминальну панахиду відслужив благочинний Ковельського міського деканату УПЦ КП протоієрей Василь Мичко із духовенством.

На завершення заходу присутні поклали квіти до підніжжя стели Героям.

У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іловайськ, смерть, АТО, пам'ять
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Залишити не можна, продати»: луцьку «Освіту» пустять з молотка
Сьогодні, 11:34
Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника
Сьогодні, 11:28
У Ковелі вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
Сьогодні, 11:25
У Луцьку муніципали знайшли можливі джерела смороду у місті. ФОТО
Сьогодні, 11:19
Скільки заробила Волинь на ягодах, грибах і травах
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
У Луцьку вшанують загиблих під Іловайськом У Луцьку вшанують загиблих під Іловайськом
Сьогодні, 06:50
Волинянці вручили бойову нагороду загиблого сина Волинянці вручили бойову нагороду загиблого сина
07 грудень, 2015, 17:50
Лучани провели в останню путь ще одного бійця загиблого під Іловайськом. ФОТО. ВІДЕО Лучани провели в останню путь ще одного бійця загиблого під Іловайськом. ФОТО. ВІДЕО
01 вересень, 2015, 13:58
Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень Сім'ї загиблого волинського атовця дадуть 100 тисяч гривень
28 серпень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Грошей на зарплати луцьким освітянам вистачить лише до листопада
Сьогодні, 12:13
 0
Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян
Сьогодні, 12:00
 0
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
Сьогодні, 11:53
 0
Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині за добу горіли три будівлі
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8