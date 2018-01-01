У Луцьку муніципали знайшли можливі джерела смороду у місті. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Так, якщо раніше



Один трубопровід був прокладений від річки до земельної ділянки регіональної газової компанії ПАТ «Волиньгаз», однак охорона даного підприємства не впустила на територію інспектора департаменту, щоб перевірити звідки в Сапалаївку впадає брудна смердюча вода.



Інша труба вела до території ПАТ «Луцький пивзавод». Під час обстеження інспектори помітили, що в річку з неї витікає рідина білого кольору з їдким запахом.



За даними фактами департамент муніципальної варти буде звертатись у спеціалізовані служби з метою встановлення володільців та користувачів даних труб.



Тож є підозри, що саме скид цих нечистот давав запах на вул. Богдана Хмельницького, Набережну, Івана Франка, Винниченка та Чернишевського.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали знову виявили труби, які зливали нечистоти в Сапалаївку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Так, якщо раніше муніципали виявили 2 труби , з якої нечистоти впадали в Сапалаївку, то сьогодні, 29 серпня, таких вже знайшли ще три.Один трубопровід був прокладений від річки до земельної ділянки регіональної газової компанії ПАТ «Волиньгаз», однак охорона даного підприємства не впустила на територію інспектора департаменту, щоб перевірити звідки в Сапалаївку впадає брудна смердюча вода.Інша труба вела до території ПАТ «Луцький пивзавод». Під час обстеження інспектори помітили, що в річку з неї витікає рідина білого кольору з їдким запахом.За даними фактами департамент муніципальної варти буде звертатись у спеціалізовані служби з метою встановлення володільців та користувачів даних труб.Тож є підозри, що саме скид цих нечистот давав запах на вул. Богдана Хмельницького, Набережну, Івана Франка, Винниченка та Чернишевського.

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