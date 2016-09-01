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Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника

Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника
Луцькі посадовці візьмуть участь у святкуванні свята першого дзвоника у місцевих школах.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Луцька Григорій Пустовіт.

Отож, чиновників «розподілили» згідно таких навчальних закладів:

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 (початок о 9:00) Поліщук І.І. – радник міського голови;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Якимчук М.А. – начальник управління охорони здоров’я;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Туз В.В. – начальник управління містобудування та архітектури;

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Єлова Л.А. – директор департаменту фінансів та бюджету;

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 (початок о 9:00): Гомонець В.І. – начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності;

Комунальний заклад «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» (початок о 9:00): Гламазда А.П. – начальник відділу екології;

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради» (початок о 9:00): Юрченко Н.М. – директор юридичного департаменту;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» (початок о 9:00): Майборода В.М. – директор департаменту соціальної політики;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» (початок о 9:00): Мазур В.М. – начальник відділу розвитку підприємництва та реклами управління розвитку підприємництва та реклами;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради» (початок о 9:00): Силка Т.О. – заступник начальника управління освіти;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Кирилюк Ю.В. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» (початок о 9:00): Гнатів Т.Ф. – директор департаменту культури;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Пустовіт Г.О. – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Грабко А.В. – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради» (початок о 9:00): Савчук І.М. – заступник начальника управління з питань праці;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради» (початок о 9:00): Бортнік Н.С. – начальник загального відділу;

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Крась Ю.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Книш Т.В. – перший заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Троць В.Я. – начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю;

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Лещенко З.Б. – начальник управління освіти;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради» (початок о 9:00): Недопад Г.В. – перший заступник міського голови;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» (початок о 9:00): Шульган Ф.П. – начальник служби у справах дітей;

Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей» (початок о 9:00): Теліпська К.В. – начальник управління туризму та промоції міста;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Озінович О.М. – директор департаменту економічної політики;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Галан Л.В. – начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00): Степанов В.П. – начальник управління транспорту та зв’язку;

Комунальний заклад «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» (початок о 9:00): Король О.А. – начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення;

Комунальний заклад «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області» (початок об 11:00):

Пустовіт Г.О. – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови;
Поліщук І.І. – радник міського голови;
Лещенко З.Б. – начальник управління освіти.

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Теги: школа, Луцьк, чиновник, перший дзвоник
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Коментарі 1
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Ну от нах ви там треба????????
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