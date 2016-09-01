Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника

Луцькі посадовці візьмуть участь у святкуванні свята першого дзвоника у місцевих школах.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради ЛуцькаОтож, чиновників «розподілили» згідно таких навчальних закладів:Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 (початок о 9:00) Поліщук І.І. – радник міського голови;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник управління охорони здоров’я;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник управління містобудування та архітектури;Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– директор департаменту фінансів та бюджету;Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 (початок о 9:00):– начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності;Комунальний заклад «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» (початок о 9:00):– начальник відділу екології;Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради» (початок о 9:00):– директор юридичного департаменту;Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» (початок о 9:00):– директор департаменту соціальної політики;Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» (початок о 9:00):– начальник відділу розвитку підприємництва та реклами управління розвитку підприємництва та реклами;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради» (початок о 9:00):– заступник начальника управління освіти;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» (початок о 9:00):– директор департаменту культури;Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник відділу управління майном міської комунальної власності;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради» (початок о 9:00):– заступник начальника управління з питань праці;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради» (початок о 9:00):– начальник загального відділу;Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– директор департаменту житлово-комунального господарства;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– перший заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю;Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник управління освіти;Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради» (початок о 9:00):– перший заступник міського голови;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» (початок о 9:00):– начальник служби у справах дітей;Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей» (початок о 9:00):– начальник управління туризму та промоції міста;Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– директор департаменту економічної політики;Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області» (початок о 9:00):– начальник управління транспорту та зв’язку;Комунальний заклад «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» (початок о 9:00):– начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення;Комунальний заклад «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області» (початок об 11:00):Пустовіт Г.О. – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови;Поліщук І.І. – радник міського голови;Лещенко З.Б. – начальник управління освіти.