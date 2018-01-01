Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі

На Волині перебувають у відряджені патрульні зі Сходу України. Тож вони поділились враженнями від роботи і розповіли цікаві історії, з якими довелось стикнутись.Уже місяць поліцейські з Краматорська та Лисичанська несуть службу в Ковелі, обмінюються досвідом з волинськими колегами та слідкують за порядком на дорогах.28-річнийрозповів: «До нас тут ставляться набагато краще, ніж у Краматорську: і громадяни, і колеги. Хоча порушники є різні: один чоловік відправляв нас в АТО, обурювався, мовляв, що ви тут, донецькі, робите, їдьте до себе і так далі».І пригадав виклик, коли втихомирювали агресивного ковельчанина, який простягав руки до матері. Потім він на вулиці почав гризти лавку.«Але коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, і довелось застосувати кайданки», - розповідає патрульний.«Вдома, у Краматорську, я зараз бачу спокій і мир – це найважливіше. Бойові дії ведуться за 69 кілометрів від нас. А тут люди не знають взагалі, що таке війна, і це добре, тому волинянам дуже пощастило. Натомість, вірять тому, що їм кажуть з телевізора», - резюмує інспектор.