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Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі

Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі
На Волині перебувають у відряджені патрульні зі Сходу України. Тож вони поділились враженнями від роботи і розповіли цікаві історії, з якими довелось стикнутись.

Уже місяць поліцейські з Краматорська та Лисичанська несуть службу в Ковелі, обмінюються досвідом з волинськими колегами та слідкують за порядком на дорогах.

28-річний Кирило Свєженцев розповів: «До нас тут ставляться набагато краще, ніж у Краматорську: і громадяни, і колеги. Хоча порушники є різні: один чоловік відправляв нас в АТО, обурювався, мовляв, що ви тут, донецькі, робите, їдьте до себе і так далі».

І пригадав виклик, коли втихомирювали агресивного ковельчанина, який простягав руки до матері. Потім він на вулиці почав гризти лавку.

«Але коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, і довелось застосувати кайданки», - розповідає патрульний.

«Вдома, у Краматорську, я зараз бачу спокій і мир – це найважливіше. Бойові дії ведуться за 69 кілометрів від нас. А тут люди не знають взагалі, що таке війна, і це добре, тому волинянам дуже пощастило. Натомість, вірять тому, що їм кажуть з телевізора», - резюмує інспектор.


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Теги: патрульні, Ковель
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