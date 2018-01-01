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На Волині за добу горіли три будівлі

На Волині за добу горіли три будівлі
У трьох волинських населених пунктах горіли будівлі.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

28 серпня о 06:58 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Білашів Ковельського району горить дерев’яний, обкладений цеглою, житловий будинок. На місце події прибули працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Білашів, які приборкали вогонь о 07:25.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

О 14:01 трапилась пожежа у літній кухні, що в селі Копилля Маневицького району. За викликом на місце події прибули працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки та Боровичі, а також Колківського лісництва, які о 15:16 ліквідували загорання.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Також о 17:04 в селищі Стара Вижівка зайнявся вогнем цегляний недобудований житловий будинок з підвальним приміщенням.

Вже о 17:07 рятувальники загасили вогонь.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь
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