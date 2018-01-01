На Волині за добу горіли три будівлі





Про це повідомили у



28 серпня о 06:58 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Білашів Ковельського району горить дерев’яний, обкладений цеглою, житловий будинок. На місце події прибули працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Білашів, які приборкали вогонь о 07:25.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



О 14:01 трапилась пожежа у літній кухні, що в селі Копилля Маневицького району. За викликом на місце події прибули працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки та Боровичі, а також Колківського лісництва, які о 15:16 ліквідували загорання.



Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.



Також о 17:04 в селищі Стара Вижівка зайнявся вогнем цегляний недобудований житловий будинок з підвальним приміщенням.



Вже о 17:07 рятувальники загасили вогонь.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох волинських населених пунктах горіли будівлі.Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.28 серпня о 06:58 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Білашів Ковельського району горить дерев’яний, обкладений цеглою, житловий будинок. На місце події прибули працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Білашів, які приборкали вогонь о 07:25.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.О 14:01 трапилась пожежа у літній кухні, що в селі Копилля Маневицького району. За викликом на місце події прибули працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Маневичі та місцевих пожежних команд сіл Колки та Боровичі, а також Колківського лісництва, які о 15:16 ліквідували загорання.Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.Також о 17:04 в селищі Стара Вижівка зайнявся вогнем цегляний недобудований житловий будинок з підвальним приміщенням.Вже о 17:07 рятувальники загасили вогонь.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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