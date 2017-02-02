На Волині фірма захопила шматок державної землі

У Ковельському районі фермерське господарство незаконно користується державною землею.Одне з фермерських господарств Ковельщини хочуть зобов'язати звільнити самовільно зайняту земельну ділянку вартістю 13 млн. грн., - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Під час проведеної Головним управлінням Держгеокадастру в області перевірки з'ясувалося, що фермерське господарство без жодних правовстановлюючих документів використовує земельну ділянку площею понад 18 га на території Ковельського району Волинської області.Ділянка із земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності оброблена та засіяна пшеницею.При цьому договір оренди землі господарство не укладало й рішення органу місцевого самоврядування або державної влади про надання земельної ділянки в користування фермерського господарства не приймалося.За результатами перевірки склали акт та визначили розмір шкоди, завданої державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки – понад 24 тис. грн.Факту самовільного зайняття ділянки фермери не заперечували, проте станом на кінець серпня 2018 року добровільно її не звільнили та не повернули.У справу втрутилася прокуратура. У суді прокурори вимагатимуть від фермерського господарства звільнити та повернути державі самовільно зайняту земельну ділянку.