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Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян

Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян
У Луцьку взяли під варту забудовника, який ошукав громадян на майже 3,5 мільйона гривень.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Так, із 2006 року й дотепер керівник підприємства укладав із потерпілими договори про їхню дольову участь у будівництві багатоповерхового будинку в селі Зміїнець Луцького району з подальшою передачею їм у власність квартир, хоча жодного наміру виконувати зобов’язання не мав.

Таким чином забудовник видурив із довірливих громадян майже 3,5 млн. грн. і ні обіцяних квартир, ні своїх грошей назад люди не отримали.
У липні 2018 року зловмисника було оголошено в розшук та невдовзі затримали.

Згідно з ухвалою Луцького міськрайонного суду до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави в сумі 552 300 грн.




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Теги: завудовник, суд
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