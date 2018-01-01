Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян
Сьогодні, 12:00
У Луцьку взяли під варту забудовника, який ошукав громадян на майже 3,5 мільйона гривень.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, із 2006 року й дотепер керівник підприємства укладав із потерпілими договори про їхню дольову участь у будівництві багатоповерхового будинку в селі Зміїнець Луцького району з подальшою передачею їм у власність квартир, хоча жодного наміру виконувати зобов’язання не мав.
Таким чином забудовник видурив із довірливих громадян майже 3,5 млн. грн. і ні обіцяних квартир, ні своїх грошей назад люди не отримали.
У липні 2018 року зловмисника було оголошено в розшук та невдовзі затримали.
Згідно з ухвалою Луцького міськрайонного суду до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави в сумі 552 300 грн.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, із 2006 року й дотепер керівник підприємства укладав із потерпілими договори про їхню дольову участь у будівництві багатоповерхового будинку в селі Зміїнець Луцького району з подальшою передачею їм у власність квартир, хоча жодного наміру виконувати зобов’язання не мав.
Таким чином забудовник видурив із довірливих громадян майже 3,5 млн. грн. і ні обіцяних квартир, ні своїх грошей назад люди не отримали.
У липні 2018 року зловмисника було оголошено в розшук та невдовзі затримали.
Згідно з ухвалою Луцького міськрайонного суду до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави в сумі 552 300 грн.
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