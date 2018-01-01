Грошей на зарплати луцьким освітянам вистачить лише до листопада

У Луцьку грошей на заробітну плату освітянам вистачить лише до листопада.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Депутатпоцікавилася, чи дає держава обіцяну освітню субвенцію на галузь освіти.«Зараз – ні. Можливо, нам держава додасть. Можливо, ми дамо кошти з перевиконання бюджету. За жовтень освітяни гроші отримають. Може, навіть буде аванс на листопад», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету