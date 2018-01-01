Грошей на зарплати луцьким освітянам вистачить лише до листопада
Сьогодні, 12:13
У Луцьку грошей на заробітну плату освітянам вистачить лише до листопада.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи дає держава обіцяну освітню субвенцію на галузь освіти.
«Зараз – ні. Можливо, нам держава додасть. Можливо, ми дамо кошти з перевиконання бюджету. За жовтень освітяни гроші отримають. Може, навіть буде аванс на листопад», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи дає держава обіцяну освітню субвенцію на галузь освіти.
«Зараз – ні. Можливо, нам держава додасть. Можливо, ми дамо кошти з перевиконання бюджету. За жовтень освітяни гроші отримають. Може, навіть буде аванс на листопад», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
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