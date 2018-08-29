На відремонтованій трасі Ковель – Жовква уже наносять розмітку





Про це пише



Після завершення робіт напрямку до Володимира-Волинського планують привести до ладу узбіччя. Роботи триватимуть приблизно до кінця вересня.



Замовник Автомагістраль “Південь”.



“Кошторис виконаних робіт буде складено після перевірки незалежної експертної комісії, яка здійснить оцінку відповідно до здійснених замірів експертів та винесе заключення,“- про це у коментарі нашому виданню розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг в області Ншан Антонян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на трасі Р-15 “Ковель – Жовква” наносять дорожню розмітку, а також закінчують поточний ремонт доріг.Про це пише Нововолинськ.com.ua Після завершення робіт напрямку до Володимира-Волинського планують привести до ладу узбіччя. Роботи триватимуть приблизно до кінця вересня.Замовник Автомагістраль “Південь”.“Кошторис виконаних робіт буде складено після перевірки незалежної експертної комісії, яка здійснить оцінку відповідно до здійснених замірів експертів та винесе заключення,“- про це у коментарі нашому виданню розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг в області

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