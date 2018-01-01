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«Луцьким ринкам» виділять 300 тисяч з бюджету міста

«Луцьким ринкам» виділять 300 тисяч з бюджету міста
КП «Луцькі ринки» виділять 300 тисяч гривень на підключення до електроенергії та сплату земельного податку.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

«Минулого разу нам казали, що люди платять гроші за оренду, заключають договори. Керівник підприємства скрізь розказує, що «Луцькі ринки» процвітатимуть, що це прибуткове підприємство, а в результаті ми щомісяця виділяємо гроші», - зауважила депутат Алла Надточій. Вона обурилася черговим виділенням коштів із бюджету міста.

Депутат Сергій Була повідомив, що на розроблення проектно-технічної документації на підключення до електромережі ринків «Центральний» та «Завокзальний» витратять 228 тисяч гривень, на земельний податок – 72 тисячі.

За словами заступника мера Костянтина Петрочука, щоб запустити роботу комунального підприємства спочатку у нього потрібно вкласти гроші.

Керівник «Луцьких ринків» Ігор Корольчук повідомив, що 102 тисячі витратять на проект і підключення до електрики ринку «Центральний», іншу частину коштів спрямують на Завокзальний ринок, однак загалом для його підключення потрібно 306 тисяч гривень.

«На сьогодні ми плануємо отримати 149 тисяч прибутку з ділянки у пів гектара на Старому ринку, витрати підприємства – 82 тисячі гривень. Основна частина йде на сплату податку на землю. За кожну цифру можу відчитатись. По ринку «Завокзальний», попри арешт суду, ми ще рахуємо тариф і після рішення виконкому підемо заключати договори», - заявив Корольчук. Він порадив не платити за оренду місць на "Варшавці" облспоживспілці.

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Теги: ринок, гроші, Луцьк
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