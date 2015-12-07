«Спіть спокійно, Герої»: волиняни згадують трагедію під Іловайськом

Чотири роки тому 29 серпня на Донбасі почався вихід українських військових з Іловайського котла. Це одна з найчорніших сторінок в історії незалежної України.18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ.Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23—24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.У ніч з 28 на 29 серпня Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув до Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї.О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Колони були розстріляні на марші.Бої під Іловайськом стали одним з переломних моментів війни на сході України: Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до оборони. Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна—Росія—ОБСЄ із залученням представників російських бойовиків.У цей день сторінки волинян у соцмережах рясніють словами жалю, болю, вшановуючи пам'ять полеглих у тій кривавій бійні, а також спогадами чи переказаними історіями про ті страшні дні.Про ці події згадують чиновники, волонтери, військові та звичайні громадяни.