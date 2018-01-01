Лучанин, який вбив матір на Кривому Валу, відсидить 8 років





Нагадаємо, 10 квітня в помешканні виявили мертвою 53-річну лучанку із ознаками насильницької смерті. Поліція оперативно встановила причетність до скоєння злочину 33-річного сина потерпілої. До того ж, чоловік вже



У вироку ж йдеться про те, що між сином та матір’ю виник словесний конфлікт, у ході якого син жорстоко побив матір. Чоловік був напідпитку. Від отриманих травм жінка померла.



У суді вбивця свою вину визнав та сказав, що щиро розкаюється у скоєному.



Йому призначили покарання у виді 8 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в квітні цього року чоловік наніс матері смертельні травми у квартирі на вулиці Кривий Вал, 24а. Днями йому виніс вирок Луцький міськрайонний суд.Нагадаємо, 10 квітня в помешканнііз ознаками насильницької смерті. Поліція оперативно встановила причетність до скоєння злочину 33-річного сина потерпілої. До того ж, чоловік вже відсидів у тюрмі за вбивство батька У вироку ж йдеться про те, що між сином та матір’ю виник словесний конфлікт, у ході якого син жорстоко побив матір. Чоловік був напідпитку. Від отриманих травм жінка померла.У суді вбивця свою вину визнав та сказав, що щиро розкаюється у скоєному.Йому призначили покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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