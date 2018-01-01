У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг





Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.



Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, яка сума лишається на ремонт доріг після усіх цьогорічних перерозподілів.



«Ми зняли 6,5 мільйона з передбачених 38,5 мільйона. Станом на 10 серпня профінансували робіт на 26 мільйонів, тобто, на капітальний ремонт лишається 12 мільйонів», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перерозподілили 6,5 мільйона гривень, які були передбачені на капітальний ремонт доріг.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Депутатпоцікавився, яка сума лишається на ремонт доріг після усіх цьогорічних перерозподілів.«Ми зняли 6,5 мільйона з передбачених 38,5 мільйона. Станом на 10 серпня профінансували робіт на 26 мільйонів, тобто, на капітальний ремонт лишається 12 мільйонів», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету

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