У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг
Сьогодні, 12:48
У Луцьку перерозподілили 6,5 мільйона гривень, які були передбачені на капітальний ремонт доріг.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, яка сума лишається на ремонт доріг після усіх цьогорічних перерозподілів.
«Ми зняли 6,5 мільйона з передбачених 38,5 мільйона. Станом на 10 серпня профінансували робіт на 26 мільйонів, тобто, на капітальний ремонт лишається 12 мільйонів», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, яка сума лишається на ремонт доріг після усіх цьогорічних перерозподілів.
«Ми зняли 6,5 мільйона з передбачених 38,5 мільйона. Станом на 10 серпня профінансували робіт на 26 мільйонів, тобто, на капітальний ремонт лишається 12 мільйонів», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
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