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У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг

У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг
У Луцьку перерозподілили 6,5 мільйона гривень, які були передбачені на капітальний ремонт доріг.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, яка сума лишається на ремонт доріг після усіх цьогорічних перерозподілів.

«Ми зняли 6,5 мільйона з передбачених 38,5 мільйона. Станом на 10 серпня профінансували робіт на 26 мільйонів, тобто, на капітальний ремонт лишається 12 мільйонів», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.

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Теги: дороги, ремонт, гроші
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