У волинянки вкрали новенький велосипед





Про це пише



28 серпня о 12:34 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки 1990 року народження про те, що у період з 26-28 серпня з господарської будівлі її обійстя був викрадений велосипед Ardis.



Невідомі поцупили двоколісного коня через незамкнені двері. Варто зазначити, що велосипед заявниця придбала три дні тому, та от поїздити на ньому не встигла.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.181. ч.1 (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років).



Наразі тривають пошукові заходи по встановленню особи, яка скоїла крадіжку.



Сума завданих збитків становить 4 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки села Селець Володимир-Волинського району вкрали нещодавно придбаний велосипед.Про це пише Володимир Медіа 28 серпня о 12:34 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки 1990 року народження про те, що у період з 26-28 серпня з господарської будівлі її обійстя був викрадений велосипед Ardis.Невідомі поцупили двоколісного коня через незамкнені двері. Варто зазначити, що велосипед заявниця придбала три дні тому, та от поїздити на ньому не встигла.Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.181. ч.1 (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років).Наразі тривають пошукові заходи по встановленню особи, яка скоїла крадіжку.Сума завданих збитків становить 4 тисячі гривень.

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