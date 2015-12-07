Іловайський котел: в Іваничах вшанували пам'ять загиблих

В Іваничах вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі.Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.29 серпня у Україні вшановують пам'ять загиблих учасників Антитерористичної операції в Україні, українських військовослужбовців та учасників добровольчих батальйонів, які полягли за незалежність нашої держави в Іловайську та Дебальцевому.Тоді ж, в Іловайському котлі загинуло близько 400 українських військових, багато вояків отримало поранення різного ступеня тяжкості, є такі, що потрапили в полон та вважаються зниклими безвісти.На кладовищі селища Іваничі відбулась спільна поминальна молитва на могилі загиблого в Іловайському котлі учасника АТО –Вшанувати пам’ять та помолитись за світлі душі загиблих земляків зійшлись духовенство, керівництво селищної ради, побратими загиблих військовослужбовців, родичі та сім’ї померлих героїв, учні школи-гімназії та інші небайдужі громадяни.