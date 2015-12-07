Іловайський котел: в Іваничах вшанували пам'ять загиблих
Сьогодні, 13:21
В Іваничах вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі.
Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.
29 серпня у Україні вшановують пам'ять загиблих учасників Антитерористичної операції в Україні, українських військовослужбовців та учасників добровольчих батальйонів, які полягли за незалежність нашої держави в Іловайську та Дебальцевому.
Тоді ж, в Іловайському котлі загинуло близько 400 українських військових, багато вояків отримало поранення різного ступеня тяжкості, є такі, що потрапили в полон та вважаються зниклими безвісти.
На кладовищі селища Іваничі відбулась спільна поминальна молитва на могилі загиблого в Іловайському котлі учасника АТО – Валерія Янчука.
Вшанувати пам’ять та помолитись за світлі душі загиблих земляків зійшлись духовенство, керівництво селищної ради, побратими загиблих військовослужбовців, родичі та сім’ї померлих героїв, учні школи-гімназії та інші небайдужі громадяни.
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Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.
29 серпня у Україні вшановують пам'ять загиблих учасників Антитерористичної операції в Україні, українських військовослужбовців та учасників добровольчих батальйонів, які полягли за незалежність нашої держави в Іловайську та Дебальцевому.
Тоді ж, в Іловайському котлі загинуло близько 400 українських військових, багато вояків отримало поранення різного ступеня тяжкості, є такі, що потрапили в полон та вважаються зниклими безвісти.
На кладовищі селища Іваничі відбулась спільна поминальна молитва на могилі загиблого в Іловайському котлі учасника АТО – Валерія Янчука.
Вшанувати пам’ять та помолитись за світлі душі загиблих земляків зійшлись духовенство, керівництво селищної ради, побратими загиблих військовослужбовців, родичі та сім’ї померлих героїв, учні школи-гімназії та інші небайдужі громадяни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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