Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині 30 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Столярна майстерня, церква, склад, водонапірна вежа с.Галинівка
2. 09:00 – 17:00
с.Когильно
3. 09:00 – 17:00
ФАП, клуб, магазин
с.Амбуків: вул. Петрова, Гагаріна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №249 с.Горішнє 9:00-17:00 ПСП Еліта Тік , свинарник с. Голятин,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Горішне,
Берестечківське СТ магазин,
Церква с.Голятин Свято-Покровська церква,
ФОП Грицай О.В. магазин с.Голятин вул.Лісова
с.Голятин вул.Придорожна
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна1,Уткіна 28, Гагаріна 12,14
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-6 Л-16 11:00 – 15:00 ПП Чирко О.С. м.Камінь - Каширський, вул.Тиха, пров.Тихий
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Колпитів, Білопіль, Кути, Привітне частково.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе
2. ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин
3.с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,
смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
4. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
5. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Госпрозрахункова організація будинкоуправління Селищна Рада, с.Шацьк Любомльське товариство сприяння оборони України, Відділ культури с.Шацьк РВНО смт. Шацьк, Молитовний будинок с.Шацьк, ФОП Кузьмич М.А., Дім молитви п.Шацьк, Відділ Держземагенства у Шацькому р-н. Волинсь.обл., Шацьке Районне споживче товариство, Гигера Віталій Олександрович Відділ культури с.Шацьк Приватний нотаріус Смт Шацьк
2. 9:00-17:00 Магазини підприємець Гугля Шеремета м.Любомль вул.Укр армії, Прикордоників,
Л.Українки(радянська), Гоголя, Шевченка частково
3. ПЛ 04кВ КТП255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака", Бар "Водолій", ТОВ "Надія", Приватне виробничо-комерційне підприємство "Плесо" Ожема Віктор Митрофанович, ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева
4. ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" с.Світязь вул.Миру, Вересова
Маневицький район
1. (10:00-18:00)
Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво с. Новий Чорторийськ, вул. Привокзальна, Залізнична
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП 104 (10:00-18:00) Церква с. Старосілля, вул. Чкалова, Гагаріна, Чехова, Шевченка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савури
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-287 9:00-17:00 с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
4. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин (повністю)
5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна
Старовижівський район
1. ПЛ 10 кВ л 27-03 від ЛР 64 10:00-12:00 повністю села Брідки, Борзова, Мельники, Нова Вижва, Рудка, Хотівель, Галина Воля
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 віл ЛР-5 до КР -185
КТП-10
КТП-9
КТП-8
КТП-234 09:00-16:30 СГПП «Надія» - тр.бригада, фема, ФОП Гунько Я.П., Третяков – магазин, ФАП, школа, їдальня с.Растів, Дольськ
2. ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139
КТП-260
КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Столярна майстерня, церква, склад, водонапірна вежа с.Галинівка
2. 09:00 – 17:00
с.Когильно
3. 09:00 – 17:00
ФАП, клуб, магазин
с.Амбуків: вул. Петрова, Гагаріна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №249 с.Горішнє 9:00-17:00 ПСП Еліта Тік , свинарник с. Голятин,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Горішне,
Берестечківське СТ магазин,
Церква с.Голятин Свято-Покровська церква,
ФОП Грицай О.В. магазин с.Голятин вул.Лісова
с.Голятин вул.Придорожна
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна1,Уткіна 28, Гагаріна 12,14
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-6 Л-16 11:00 – 15:00 ПП Чирко О.С. м.Камінь - Каширський, вул.Тиха, пров.Тихий
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Колпитів, Білопіль, Кути, Привітне частково.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе
2. ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин
3.с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,
смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
4. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція
5. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Госпрозрахункова організація будинкоуправління Селищна Рада, с.Шацьк Любомльське товариство сприяння оборони України, Відділ культури с.Шацьк РВНО смт. Шацьк, Молитовний будинок с.Шацьк, ФОП Кузьмич М.А., Дім молитви п.Шацьк, Відділ Держземагенства у Шацькому р-н. Волинсь.обл., Шацьке Районне споживче товариство, Гигера Віталій Олександрович Відділ культури с.Шацьк Приватний нотаріус Смт Шацьк
2. 9:00-17:00 Магазини підприємець Гугля Шеремета м.Любомль вул.Укр армії, Прикордоників,
Л.Українки(радянська), Гоголя, Шевченка частково
3. ПЛ 04кВ КТП255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака", Бар "Водолій", ТОВ "Надія", Приватне виробничо-комерційне підприємство "Плесо" Ожема Віктор Митрофанович, ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева
4. ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" с.Світязь вул.Миру, Вересова
Маневицький район
1. (10:00-18:00)
Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво с. Новий Чорторийськ, вул. Привокзальна, Залізнична
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП 104 (10:00-18:00) Церква с. Старосілля, вул. Чкалова, Гагаріна, Чехова, Шевченка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу
б-р Шевченка, 33, 35
вул.Кобзаря, 59-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савури
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-287 9:00-17:00 с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
4. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)
с.Кияж (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин (повністю)
5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна
Старовижівський район
1. ПЛ 10 кВ л 27-03 від ЛР 64 10:00-12:00 повністю села Брідки, Борзова, Мельники, Нова Вижва, Рудка, Хотівель, Галина Воля
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 віл ЛР-5 до КР -185
КТП-10
КТП-9
КТП-8
КТП-234 09:00-16:30 СГПП «Надія» - тр.бригада, фема, ФОП Гунько Я.П., Третяков – магазин, ФАП, школа, їдальня с.Растів, Дольськ
2. ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139
КТП-260
КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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