Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Столярна майстерня, церква, склад, водонапірна вежа с.Галинівка

2. 09:00 – 17:00

с.Когильно

3. 09:00 – 17:00

ФАП, клуб, магазин

с.Амбуків: вул. Петрова, Гагаріна



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №249 с.Горішнє 9:00-17:00 ПСП Еліта Тік , свинарник с. Голятин,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Горішне,

Берестечківське СТ магазин,

Церква с.Голятин Свято-Покровська церква,

ФОП Грицай О.В. магазин с.Голятин вул.Лісова

с.Голятин вул.Придорожна



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна1,Уткіна 28, Гагаріна 12,14



Камінь-Каширський район



1. ЗТП-6 Л-16 11:00 – 15:00 ПП Чирко О.С. м.Камінь - Каширський, вул.Тиха, пров.Тихий



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Колпитів, Білопіль, Кути, Привітне частково.



Луцький район



1. 09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе

2. ПЛ-10 кВ Л-33-03

(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.

ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин



3.с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,

смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200

4. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база

ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція

5. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Госпрозрахункова організація будинкоуправління Селищна Рада, с.Шацьк Любомльське товариство сприяння оборони України, Відділ культури с.Шацьк РВНО смт. Шацьк, Молитовний будинок с.Шацьк, ФОП Кузьмич М.А., Дім молитви п.Шацьк, Відділ Держземагенства у Шацькому р-н. Волинсь.обл., Шацьке Районне споживче товариство, Гигера Віталій Олександрович Відділ культури с.Шацьк Приватний нотаріус Смт Шацьк

2. 9:00-17:00 Магазини підприємець Гугля Шеремета м.Любомль вул.Укр армії, Прикордоників,

Л.Українки(радянська), Гоголя, Шевченка частково

3. ПЛ 04кВ КТП255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака", Бар "Водолій", ТОВ "Надія", Приватне виробничо-комерційне підприємство "Плесо" Ожема Віктор Митрофанович, ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева

4. ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" с.Світязь вул.Миру, Вересова



Маневицький район



1. (10:00-18:00)

Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво с. Новий Чорторийськ, вул. Привокзальна, Залізнична

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП 104 (10:00-18:00) Церква с. Старосілля, вул. Чкалова, Гагаріна, Чехова, Шевченка



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

2. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Полуботка, 1-15, 2-18

вул.Ціолковського, 1-23, 2-18

вул.К.Савури





Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-287 9:00-17:00 с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна

4. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)

с.Кияж (повністю)

с.Тристень (повністю)

с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)

с.Кияж (повністю)

с.Тристень (повністю)

с.Ворончин (повністю)

5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна



Старовижівський район



1. ПЛ 10 кВ л 27-03 від ЛР 64 10:00-12:00 повністю села Брідки, Борзова, Мельники, Нова Вижва, Рудка, Хотівель, Галина Воля



Турійський район



1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 віл ЛР-5 до КР -185

КТП-10

КТП-9

КТП-8

КТП-234 09:00-16:30 СГПП «Надія» - тр.бригада, фема, ФОП Гунько Я.П., Третяков – магазин, ФАП, школа, їдальня с.Растів, Дольськ

2. ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139

КТП-260

КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 30 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Столярна майстерня, церква, склад, водонапірна вежа с.Галинівка2. 09:00 – 17:00с.Когильно3. 09:00 – 17:00ФАП, клуб, магазинс.Амбуків: вул. Петрова, Гагаріна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №249 с.Горішнє 9:00-17:00 ПСП Еліта Тік , свинарник с. Голятин,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Горішне,Берестечківське СТ магазин,Церква с.Голятин Свято-Покровська церква,ФОП Грицай О.В. магазин с.Голятин вул.Лісовас.Голятин вул.Придорожна1. 10:00-17:00с.Заболотці вул.Шевченка,Колгоспна1,Уткіна 28, Гагаріна 12,141. ЗТП-6 Л-16 11:00 – 15:00 ПП Чирко О.С. м.Камінь - Каширський, вул.Тиха, пров.Тихий1. 9:00-17:00с.Колпитів, Білопіль, Кути, Привітне частково.1. 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе2. ПЛ-10 кВ Л-33-03(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин3.с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-2004. ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича базаПАТ «Укртрансгаз» - газова станція5. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”.1. 9:00-17:00Госпрозрахункова організація будинкоуправління Селищна Рада, с.Шацьк Любомльське товариство сприяння оборони України, Відділ культури с.Шацьк РВНО смт. Шацьк, Молитовний будинок с.Шацьк, ФОП Кузьмич М.А., Дім молитви п.Шацьк, Відділ Держземагенства у Шацькому р-н. Волинсь.обл., Шацьке Районне споживче товариство, Гигера Віталій Олександрович Відділ культури с.Шацьк Приватний нотаріус Смт Шацьк2. 9:00-17:00 Магазини підприємець Гугля Шеремета м.Любомль вул.Укр армії, Прикордоників,Л.Українки(радянська), Гоголя, Шевченка частково3. ПЛ 04кВ КТП255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака", Бар "Водолій", ТОВ "Надія", Приватне виробничо-комерційне підприємство "Плесо" Ожема Віктор Митрофанович, ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева4. ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" с.Світязь вул.Миру, Вересова1. (10:00-18:00)Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво с. Новий Чорторийськ, вул. Привокзальна, Залізнична2. ПЛ-0,4 кВ від КТП 104 (10:00-18:00) Церква с. Старосілля, вул. Чкалова, Гагаріна, Чехова, Шевченка1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьуб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.К.Савури1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-287 9:00-17:00 с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна4. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Кияж (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)с.Кияж (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин (повністю)5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна1. ПЛ 10 кВ л 27-03 від ЛР 64 10:00-12:00 повністю села Брідки, Борзова, Мельники, Нова Вижва, Рудка, Хотівель, Галина Воля1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 віл ЛР-5 до КР -185КТП-10КТП-9КТП-8КТП-234 09:00-16:30 СГПП «Надія» - тр.бригада, фема, ФОП Гунько Я.П., Третяков – магазин, ФАП, школа, їдальня с.Растів, Дольськ2. ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139КТП-260КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин

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