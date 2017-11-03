Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 19:17
На озері Світязь можна не лише відпочивати, а й робити неймовірні та незабутні фотосесії.
Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише Район.Шацьк.
А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною.
Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.
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Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише Район.Шацьк.
А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною.
Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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де красуні?
корови в човнах не зараховуються)))