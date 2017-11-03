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Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО

Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
На озері Світязь можна не лише відпочивати, а й робити неймовірні та незабутні фотосесії.

Чарівні краєвиди заходу сонця у поєднанні з просторами озера створюють унікальні та незабутні пейзажі для фотосесій, - пише Район.Шацьк.

А вже майстерні фотографи зроблять свою справу, проявлять фантазію та зроблять вашу фотосесію на Світязі справді неповторною.

Світлинами фотосесій місцеві та гості озерного краю, а також фотографи діляться на своїх сторінках у Facebook.

Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО
Озерна еротика: спокусливі красуні позували на Світязі. ФОТО

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Теги: фото, Світязь, еротика
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Коментарі 1
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де еротика?
де красуні?
корови в човнах не зараховуються)))
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