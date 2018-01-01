У Луцьк приїде політик, що пропонує збудувати Україну з нуля*

Майбутній кандидат в президентипроведе у Луцьку дискусію «Якої ми хочемо України».Не говорити мовою гасел, натомість прагнути живої розмови. Не посилати меседжі просто у величезний натовп на площі, а бачити очі кожного співбесідника. Дискусія про те, якою ми хочемо бачити Україну. Такий формат спілкування з місцевими елітами зі всієї України Роман Безсмертний обрав не випадково. 5-6 вересня політик відвідає Луцьк.У травні цього року Роман Безсмертний оголосив про намір йти в президенти. Для чого це людині, яка останні 28 років в тому чи іншому статусі була присутньою в українській політиці? Відповідь Безсмертного - містка та лаконічна: «Я стомився підносити патрони тим, хто не вміє стріляти».Простий сільський вчитель (народився в Мотижині Київської області, 15.11.1965) переміг на мажоритарному окрузі на виборах до Верховної Ради в 1994 році. Йому було тоді лише 28 років. Далі – три депутатських каденції. Став представником президента в парламенті, віце-прем’єр-міністром в урядах Тимошенко та Єханурова, очільником високих партійних посад в «Нашій Україні», заступником глави Секретаріату Адміністрації президента, послом України в Білорусі, представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.Крім цього, Роман Безсмертний є одним з авторів Конституції України. І як автор Основного закону, і як людина, яка знає українську політику зсередини, вважає, що Конституцію нині спаплюжено. Безсмертний прагне нового Основного закону, в якому все було б спрямоване на людину: її захист та добробут.Зараз, констатує Безсмертний, суспільство в Україні існує окремо, а державні інституції - окремо. Він не пропонує просто реформувати їх чи вдосконалювати. Мова йде про перезаснування держави – будувати все з нуля. Спочатку має бути новий Конституційний акт, далі - нова Конституція. І вже на цьому ґрунті треба створювати нові державні інститути, які б не конкурували один з одним, не ворогували, не дублювали роботу одне одного, а існували для того, аби бути корисними простому українцю.У липні Роман Безсмертний започаткував загальноукраїнську дискусію «Якої ми хочемо України». У кожному з міст, де відбувається зустріч, найчастіше чує – «Мирної». Закінчити війну, здобути мир буде головним завданням нового президента. Вважає недієздатним Мінський процес, зі складу Тристоронньої контактної групи вийшов через рік роботи, бо не знаходив порозуміння з багатьох питань з президентом Порошенком. Безсмертний, досвідчений дипломат, виступає на прямі переговори з Кремлем. На його думку, це чи не єдина можливість зупинити агресію.Вже зараз, переконаний політик, потрібно налагоджувати діалог з трьома мільйонами українців, які живуть по інший бік лінії розмежування. Він пропонує приймати державні соціальні програми – для допомоги малозабезпеченим, пенсіонерам, багатодітним сім’ям на цих територіях. Наголошує: на Донбасі живуть громадяни України. Росії вони не потрібні, Україна забувати про них не має права. В цих людях Безсмертний бачить союзників, які в майбутньому допоможуть відновити на тимчасово окупованій території українську владу. Працювати з ними пропонує передусім через церкву.Зустрічі-дискусії «Якої ми хочемо України» Безсмертний провів уже у Львові, Харкові, Одесі, Вінниці, Дніпрі. Каже, що в кожному регіоні чує одну і ту ж фразу: "Київ нас не чує і не розуміє, що відбувається на місцях". Рішенням цієї проблеми претендент на президентську посаду бачить, зокрема, впровадження двопалатного парламенту. Це дозволить посилити рівномірне представництво усіх регіонів на центральному рівні. А також, як каже Безсмертний, зупинить окремі «походи» на Київ «донецьких», «дніпропетровських», «вінницьких»...На одній із зустрічей студенти попросили майбутнього кандидата в президенти залишити їм побажання на плакаті. Політик написав: «Правду поставити замість брехні». Чи вдасться це Безсмертному? Принаймні зараз він демонструє перед українцями чесність. Так, зокрема, не приховує спонсорів своєї політичної активності. Безсмертний називає їхні імена на зустрічах у кожному місті. Це, як правило, представники середнього бізнесу, -. Каже, що список буде продовжуватися, а основною умовою, яку він ставить спонсорам, є те, що називатиме їхні прізвища публічно.5-6 вересня політик – на Волині. Окреслить своє бачення розвитку держави, запитає лучан, якої України хочуть вони, і розповість, як же все-таки у нашій державі можна все збудувати з нуля.