Шанувальниці фешн-індустрії не з чуток знають, яка мода швидкоплинна.Навіть якщо в минулому сезоні ви набили шафу ультрасучасними речами, буквально через рік більша частина з них буде свідчити лише про те, що ви не в курсі, які тренди зайняли вершини хіт-парадів в даний момент.Новий сезон - нові віяння, кольори, принти, довжина, крій. Усі тренди втілені в нових колекціях одягу та взуття сезону 2018/2019 Ви уже можете знайти в ТРЦ ПортСity.2018 рік багато експертів вже охрестили роком спірної моди, адже сьогодні на подіумах вживаються жіночність і зручність, розкіш і комфорт, моделі в стилі хіппі-шику і розкішні оксамитові сукні, гідні справжніх аристократок.Тим не менш, мода 2018 року створює досить цілісну картинку, уособлюючи собою все розмаїття емоцій і подій сучасного світу.На подіумах - гармонійні силуети, натуральні тканини, природні тони. Можна сміливо сказати, що серед усього розмаїття новинок фешн-індустрії, представлених в ТРЦ ПортCity, ви точно знайдете ті, які припадуть вам до душі, надавши гардеробу нотку безумовної актуальності.