На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти





Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає



"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 06:00 годині на 67 км автодороги "Київ – Знамянка" поблизу с. Леонівка Кагарлицького району", - йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець Кривого Рогу, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Ford Transit.



Унаслідок ДТП численні травми отримали 69-річний водій Ford, а також четверо його пасажирів (дві жінки 67 та 37 років та неповнолітні хлопчик і дівчинка 11 й 10 років). Потерпілим надається медична допомога.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Обуховом Київської області сталася жахлива аварія.Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 06:00 годині на 67 км автодороги "Київ – Знамянка" поблизу с. Леонівка Кагарлицького району", - йдеться у повідомленні.За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець Кривого Рогу, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Ford Transit.Унаслідок ДТП численні травми отримали 69-річний водій Ford, а також четверо його пасажирів (дві жінки 67 та 37 років та неповнолітні хлопчик і дівчинка 11 й 10 років). Потерпілим надається медична допомога.Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

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