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На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти

На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти
Під Обуховом Київської області сталася жахлива аварія.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає ТСН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 06:00 годині на 67 км автодороги "Київ – Знамянка" поблизу с. Леонівка Кагарлицького району", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець Кривого Рогу, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Ford Transit.

Унаслідок ДТП численні травми отримали 69-річний водій Ford, а також четверо його пасажирів (дві жінки 67 та 37 років та неповнолітні хлопчик і дівчинка 11 й 10 років). Потерпілим надається медична допомога.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

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Теги: ДТП, аварія, Київ
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