Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
Сьогодні, 15:07
Директорку загальноосвітньої школи села Озеро Ківерцівського району Світлану Степанюк звільнили з посади.
Про це Район.Ківерці стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що очільниця школи незаконно та безпідставно змусила дев'ятикласника переписувати державну підсумкову атестацію. Пізніше батьки адресували свою скаргу голові райдержадміністрації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
У школі села Озеро 27 серпня відбувся публічний звіт директорки. Наприкінці обговорення більшістю голосів батьки учнів та педагоги школи висловили недовіру директорці навчального закладу.
На сесії районної ради 29 серпня депутати одноголосно проголосували за звільнення директорки школи села Озеро Світлани Степанюк.
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Про це Район.Ківерці стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що очільниця школи незаконно та безпідставно змусила дев'ятикласника переписувати державну підсумкову атестацію. Пізніше батьки адресували свою скаргу голові райдержадміністрації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
У школі села Озеро 27 серпня відбувся публічний звіт директорки. Наприкінці обговорення більшістю голосів батьки учнів та педагоги школи висловили недовіру директорці навчального закладу.
На сесії районної ради 29 серпня депутати одноголосно проголосували за звільнення директорки школи села Озеро Світлани Степанюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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