вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи

Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
Директорку загальноосвітньої школи села Озеро Ківерцівського району Світлану Степанюк звільнили з посади.

Про це Район.Ківерці стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, що очільниця школи незаконно та безпідставно змусила дев'ятикласника переписувати державну підсумкову атестацію. Пізніше батьки адресували свою скаргу голові райдержадміністрації.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора

У школі села Озеро 27 серпня відбувся публічний звіт директорки. Наприкінці обговорення більшістю голосів батьки учнів та педагоги школи висловили недовіру директорці навчального закладу.

На сесії районної ради 29 серпня депутати одноголосно проголосували за звільнення директорки школи села Озеро Світлани Степанюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світлана Степанюк, Озеро, світа, директор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
Сьогодні, 15:07
На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти
Сьогодні, 14:40
ТРЦ ПортСity – нові колекції сезону осінь-зима 2018/19*
Сьогодні, 14:16
У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані
Сьогодні, 13:50
Порошенко призначив голову Горохівської РДА
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
02 липень, 13:57
Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера
18 серпень, 12:15
Через свавілля директорки 60 учнів хочуть перейти в іншу школу на Волині Через свавілля директорки 60 учнів хочуть перейти в іншу школу на Волині
16 серпень, 16:57
На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО На Волині невідомі пошкодили греблю озера. ФОТО
07 серпень, 08:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи
Сьогодні, 15:07
 0
На Київщині зіткнувся легковик та автобус: постраждали діти
Сьогодні, 14:40
 0
ТРЦ ПортСity – нові колекції сезону осінь-зима 2018/19*
Сьогодні, 14:16
 0
У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані
Сьогодні, 13:50
 0
Порошенко призначив голову Горохівської РДА
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8