Режим тирана: на Волині звільнили скандальну директорку школи

Світлану Степанюк звільнили з посади.



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Нагадаємо, що очільниця школи незаконно та безпідставно змусила дев'ятикласника переписувати державну підсумкову атестацію. Пізніше батьки адресували свою скаргу голові райдержадміністрації.



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У школі села Озеро 27 серпня відбувся публічний звіт директорки. Наприкінці обговорення більшістю голосів батьки учнів та педагоги школи висловили недовіру директорці навчального закладу.



На сесії районної ради 29 серпня депутати одноголосно проголосували за звільнення директорки школи села Озеро Світлани Степанюк.

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