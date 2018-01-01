Луцькому ринку не продовжили оренду





Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.



Йдеться про земельні ділянки на вулиці Кравчука площею 0,0266 гектара, 0,0115 гектара та 0,1076 гектара.



Представник підприємців ринку Раїса Ткаченко зауважила, що на ринку працює чимало людей, які працюють по 16 років і вклали у справу чималі гроші.



«Раніше на Кравчука була стихійна торгівля і нічого не було. Підприємець Шугай облаштував там територію, зробив усі дозвільні документи, ми почали купувати у нього контейнери. За кошти, які ми сплачували за оренду, ринок повністю облаштували: встановили освітлення, поставили смітники, зробили накриття», - сказала вона.



Представник підприємців попросила продовжити оренду «Шансу» на 10 років.



Голова громадської організації «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов відзначив, що акції протесту зранку під міською радою могло не бути. Під час зустрічі заступник мера Григорій Недопад повідомив, що територію передадуть КП «Луцькі ринки».



«Можливо, підприємець не виконав якісь вимоги, бо були певні претензії. Але підприємців на засідання земельної комісії не запросили, людей не повідомили. Люди просто бояться втратити робочі місця», - наголосив Ігор Дильов.



Натомість депутат Олександр Козлюк повідомив, що в обранців громади були претензії до Петра Шугая щодо незаконного встановлення тимчасових споруд на сусідніх земельних ділянках, не були вчасно повернуті земельні ділянки під парковкою, на Кравчука належним чином не асфальтована дорога. Тому підприємцям запропонували працювати з «Луцькими ринками».



«Ми сказали, що ніхто підприємців не буде трогати», - заявив Козлюк. Однак підприємці ринку «Шанс» кажуть, що не вірять словам депутатів.



У свою чергу, директор ринку Петро Шугай зауважив, що вклав великі кошти на облаштування «Шансу».



«Тут сьогодні озвучили, що КП «Луцькі ринки» дають 300 тисяч. Я не взяв жодної копійки з бюджету. Мало того, що вони віджали готовий ринок, а не так, як я болото, то ще гроші підприємству виділяють. Держава отримала 34 мільйони від оренди. Я передав парковку місту за яку платив, навіть не користувавшись», - виступив він.



Петро Шугай заявив, що підприємці будуть звертатися у прокуратуру, НАБУ щодо дій Луцькради.



За словами депутата Павла Данильчука, ситуація з ринками у місті непроста, однак на сьогодні міська рада створила КП «Луцькі ринки», аби «вибити» монополіста – облспоживспілку.



«Можливо,



У підсумку, депутати не підтримали поновлення договору оренди землі «Шансу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькому ринку «Шанс» не продовжили договори оренди на три земельні ділянки на яких він розташований.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Йдеться про земельні ділянки на вулиці Кравчука площею 0,0266 гектара, 0,0115 гектара та 0,1076 гектара.Представник підприємців ринкузауважила, що на ринку працює чимало людей, які працюють по 16 років і вклали у справу чималі гроші.«Раніше на Кравчука була стихійна торгівля і нічого не було. Підприємець Шугай облаштував там територію, зробив усі дозвільні документи, ми почали купувати у нього контейнери. За кошти, які ми сплачували за оренду, ринок повністю облаштували: встановили освітлення, поставили смітники, зробили накриття», - сказала вона.Представник підприємців попросила продовжити оренду «Шансу» на 10 років.Голова громадської організації «Бізнес-Волинь»відзначив, що акції протесту зранку під міською радою могло не бути. Під час зустрічі заступник мераповідомив, що територію передадуть КП «Луцькі ринки».«Можливо, підприємець не виконав якісь вимоги, бо були певні претензії. Але підприємців на засідання земельної комісії не запросили, людей не повідомили. Люди просто бояться втратити робочі місця», - наголосив Ігор Дильов.Натомість депутатповідомив, що в обранців громади були претензії дощодо незаконного встановлення тимчасових споруд на сусідніх земельних ділянках, не були вчасно повернуті земельні ділянки під парковкою, на Кравчука належним чином не асфальтована дорога. Тому підприємцям запропонували працювати з «Луцькими ринками».«Ми сказали, що ніхто підприємців не буде трогати», - заявив Козлюк. Однак підприємці ринку «Шанс» кажуть, що не вірять словам депутатів.У свою чергу, директор ринку Петро Шугай зауважив, що вклав великі кошти на облаштування «Шансу».«Тут сьогодні озвучили, що КП «Луцькі ринки» дають 300 тисяч. Я не взяв жодної копійки з бюджету. Мало того, що вони віджали готовий ринок, а не так, як я болото, то ще гроші підприємству виділяють. Держава отримала 34 мільйони від оренди. Я передав парковку місту за яку платив, навіть не користувавшись», - виступив він.Петро Шугай заявив, що підприємці будуть звертатися у прокуратуру, НАБУ щодо дій Луцькради.За словами депутата, ситуація з ринками у місті непроста, однак на сьогодні міська рада створила КП «Луцькі ринки», аби «вибити» монополіста – облспоживспілку.«Можливо, справді є бажання передати «Шанс» «Луцьким ринкам», але чому не передали ринок Башкаленка ? Чому не даємо можливості облаштувати ринок на Львівській? Ми дивно підходимо до питань маленьких ринків» - обурився він.У підсумку, депутати не підтримали поновлення договору оренди землі «Шансу».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію